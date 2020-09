Der Anbieter für Speicherlösungen Cristie Data und der Archivierungstechnik-Spezialist Grau Data präsentieren gemeinsam die aktuelle Version Blocky for Veeam 2.5. Der Ransomware-Schutz verhindere die Verschlüsselung der Sicherungsdaten und biete zusätzliche Sicherheits-Features, darunter auch den unberechtigten Zugriff auf Administratorenebene.

Mit einer erweiterten integrierten Passwortsicherheit sollen Unternehmen Gewissheit haben, dass unbefugte Aktionen auch von der Administrationskonsole aus unterbunden sind. Selbst nach dem Einloggen des Administrators lassen sich kritische Kernfunktionen wie die Deinstallation oder das Abschalten des Ransomware-Schutzes nur mit einem zusätzlichen und unabhängigen Passwort auslösen, so die Anbieterangaben.

Der Ransomware-Schutz Blocky for Veeam schaffe zuverlässigen Schutz für Datensicherungen vor krimineller Datenverschlüsselung. Der Software sei für Unternehmen jeder Größenordnung geeignet und lasse sich leicht in existierende Umgebungen integrieren – skalierbar, flexibel und unabhängig von existierenden IT-Infrastrukturen. Basis der Lösung stelle die Worm-Technik dar. Durch speziell angepasste Rechte ist ausschließlich der Backup-Anwendung die Veränderung von Backup-Daten erlaubt. Alle anderen Programme einschließlich Ransomware bleibe jeglicher Zugriff verwehrt. Für die Datensicherung soll sich die Backup-Software mit einem sicheren Fingerabdruck ausweisen müssen. Nur wenn der Fingerabdruck mit der hinterlegten Referenz übereinstimmt, lasse Blocky den schreibenden Zugriff auf die Daten zu. Ein Filter blockiere alle anderen Anwendungen, insbesondere die Schadsoftware. Die Ransomware trifft somit auf Worm-geschützte Backup-Daten und hat keine Chance für Manipulation oder Verschlüsselung, so das Anbieterversprechen.

Das Blocky Update 2.5 ist bei Cristie Data ab sofort verfügbar.Weitere Informationen finden Interessierte unter www.graudata.com und www.cristie.de.

