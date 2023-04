Cato Networks erweitert seine SASE-Plattform (Secure Access Service Edge) um Remote Browser Isolation (RBI). Mit Cato RBI sind Unternehmen laut dem Security-Anbieter in der Lage, allen Nutzern weltweit innerhalb von Minuten eine Browserisolierung zur Verfügung zu stellen und so das Sicherheitsniveau der Web-Nutzung zu erhöhen.

Da ständig neue Websites auftauchen, müssen Benutzer zwangsläufig auf nicht kategorisierte Websites zugreifen. Allzu oft sind diese jedoch, so warnt Cato, eine Quelle für unterschiedliche Arten von Cyberangriffen. Blockiert eine IT-Abteilung solche Seiten einfach, sind Frust und gegebenenfalls geringere Produktivität der Nutzer vorprogrammiert. Gibt man diese Sites hingegen frei, steigt das Sicherheitsrisiko.

Cato RBI adressiert dieses Problem, indem potenziell bösartige Websites in einen isolierten Browser geladen werden, der vom Endgerät des jeweiligen Nutzers getrennt ist. Die Software streamt dann nur eine sichere Version der Website an den Nutzer, also ohne den ursprünglich in den Web-Pages enthaltenen Code. Damit, so Cato, schütze RBI vor einer Vielzahl von browserbasierten Angriffen wie unbeabsichtigten Downloads von Malware und Ransomware, bösartiger Werbung, Cross-Site Scripting (XSS), Browser-Schwachstellen, bösartigen und ausgenutzten Plug-ins, Phishing-Angriffen etc.