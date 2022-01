Der israelische Security-Ausrüster Check Point hat mit seinen neuen Quantum-Lightspeed-Firewalls nun laut eigenem Bekunden die schnellste Firewall der Welt im Sortiment: Die Firewall QLS800 unterstütze einen Line-Rate-Durchsatz von 800 GBit/s pro Gateway und somit bis zu 3 TBit/s je Gesamtsystem. Die Latenz betrage dabei lediglich drei Mikrosekunden.

Statista erwartet, dass die jährlich generierte, erfasste, kopierte und konsumierte Datenmenge von den 79 Zettabyte des vergangenen Jahres dieses Jahr auf 97 Zettabyte und bis 2025 auf 181 Zettabyte anwachsen wird. Entsprechend dürfte auch der Netzwerkverkehr weierhin dramatisch zunehmen. Deshalb stehen Unternehmen laut Check Point vor der Herausforderung, hyperschnelle Rechenzentrumssicherheit passend zur Geschwindigkeit des Netzwerks bereitzustellen. Vor diesem Hintergrund nutze man für Quantum Lightspeed eine innovative, von Nvidia entwickelte ASIC-Technik, um Terabytes an Daten in Minuten statt Stunden sicher zu übertragen.

Check Point und Nvidia haben laut Herstellerangaben den Stateful-Inspection-Teil der Firewall-Aufgaben zur schnelleren Verarbeitung auf Nvidias ConnectX-SmartNIC-Netzwerkkarten verlagert. Dies vermeide Engpässe bei der Performance der Sicherheitskontrollen.

Die Quantum-Lightspeed-Familie im Überblick.

Das kleinste Gerät der Quantum-Lightspeed-Familie ist das Modell QLS250 mit – der Name verrät es – 250 GBit/s Firewall-Durchsatz sowie acht 10GbE- und zwei 100GbE-Ports. Das obere Ende bildet das erwähnte Modell QLS800 mit 800 GBit/s Durchsatz auf seinen acht 100GbE-Ports (siehe Bild rechts). Die Firewall QLS250 bringt ihre Leistung auf 2 HE unter, die größeren Geschwister sind 3 HE hoch.

Für die Firewalls sind laut Hersteller All-inclusive-Sicherheitspakete wie NGFW (Next-Generation Firewall), NGTP (Next-Generation Threat Protection) oder SandBlast erhältlich. Auch für hohe Verfügbarkeit sei gesorgt: mit zwei 960-GByte-SSD-Laufwerken in einem RAID-1-Array und mit Hot-Swap-fähigen redundanten Netzteilen. Die Speicherkapazität gibt Check Point beim Modell QLS250 mit 128 GByte an, bei den größeren Modellen QLS450, QLS650 und QLS800 mit 192 GByte. Zugleich, so die Israelis, biete man damit ein 20-mal besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als der Wettbewerb.

Die Quantum Lightspeed Security Gateways sind ab sofort über Check Points globales Partnernetzwerk erhältlich.