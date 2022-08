Der IT-Security-Experte ProSoft bietet mit MetaDefender for Secure Storage von Opswat eine Lösung, die sowohl Cloud-basierte Speicher- und Kollaborationslösungen als auch Network-Attached-Storage-Plattformen vor Cyberattacken schützen soll.

MetaDefender for Secure Storage ist eine mehrschichtige Cybersecurity-Lösung, die sowohl für Cloud-basierte Speicherlösungen als auch On-Premise-Plattformen geeignet ist, so ProSoft. Mit Zero-Day Malware Prevention durch Datei-Desinfektion (Deep CDR), Advanced Threat Protection durch Anti-Malware Multiscanning sowie Schutz vor Datenverlust durch Data Loss Prevention (Proactive DLP) sollen sich Datenverletzungen, Ausfallzeiten und Compliance-Verstöße erfolgreich abwehren lassen.

MetaDefender for Secure Storage binde die Speicherlösungen führender Hersteller nativ über API an, zeige den Zustand aller Services im Dashboard, schütze vor Malware, desinfiziere alle Restrisiken wie Zero-Day-Schadcode und verhindere den Export vertraulicher und personenbezogener Daten. Für diese Funktionen kombiniert Opswat die genannten Leistungen in einer einzigen Lösung und optimiert diese für den Schutz von Cloud- und Dateispeichersystemen wie zum Beispiel Amazon (AWS), Microsoft (Azure), Box, Google Drive, Cloudian, und Dell EMC Isilon.

Ein Vorteil der Lösung ist laut ProSoft der Schutz vor Zero-Day-Bedrohungen. Angriffe sollen sich verhindern lassen, bevor sie geschehen. Möglich mache dies die Deep-CDR-Technik, die versteckte und unbekannte Malware aus über 100 Dateitypen erkennt.

Zudem erlaube sie die Überprüfung aller Dateien durch bis zu 35 Anti-Malware-Engines. Die proaktive DLP-Technik identifiziere außerdem Risiken, biete automatisierte Berichte und ermögliche die sofortige Einleitung geeigneter Abwehrmaßnahmen zum Schutz sensibler Daten.

MetaDefender for Secure Storage verfüge darüber hinaus über eine breite Integrationsabdeckung inklusive Dashboard. Dabei handelt es sich laut ProSoft um automatisierte Berichte, die IT-Verantwortlichen in Echtzeit einen guten Einblick in den Zustand der Unternehmensdatenspeicherung geben. Zudem sei die Lösung vollständig auditierbar. Der Verlauf der Benutzeraktionen lasse sich überwachen, protokollieren und einfach exportieren.

Die Lösung ermögliche es Unternehmen, mit nur einer Plattform sowohl Cloud-basierte als auch On-Premise-Speicher- und Kollaborationslösungen sicher vor Cyber-Angriffen zu schützen.