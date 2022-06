Daten ortsunabhängig schützen

Die "SSE Direct-to-Cloud Transformation".

Skyhigh Security hat Erweiterungen für seine Security-Service-Edge-Plattform (SSE) vorgestellt. Die aktuellen Updates für die Security-Produkte Secure Web Gateway (SWG), Data Loss Prevention (DLP), Cloud Access Security Broker (CASB), Private Access Launchpad und den globalen Points of Presence (POPs) sollen für eine verbesserte, datensensitive Cybersicherheit sorgen. Mit der SSE-Plattform seien Unternehmen in der Lage, ihre sensiblen Daten zu schützen – ungeachtet dessen von welchem Standort oder Endgerät Anwender darauf zugreifen und ob sich die Daten im Internet, in der Cloud oder in privaten Anwendungen befinden.

Da hybrid arbeitende Belegschaften immer mehr zur Norm werden, benötigen Unternehmen langfristige Lösungen zum Schutz ihrer Daten. Mit den Erweiterungen will Skyhigh diese Herausforderung adressieren und Unternehmen eine kostengünstige und einfache Lösung für die Sicherheit ihrer Daten und zum Schutz vor Bedrohungen in dieser neuen Umgebung bieten.

Zu den aktuellen Features und Funktionen des SSE-Portfolios gehört unter anderem Secure Web Gateway. Dank des vollständig Cloud-verwalteten Hybridangebots unterstütze SSE nun auch global und verteilt arbeitende Teams. Dies ermögliche bestehenden Anwendern mit lokalen Web-Gateway-Anwendungen eine schnelle und einfache Cloud-Migration unter Berücksichtigung der Datenhaltung.

Anhand von Schlüsseldaten wie Richtlinienverletzungen, Bedrohungen und Anomalien könne der CASB nun risikobehaftete Nutzer kategorisieren und feststellen, ob für diese zusätzliche Zugriffskontrollen erforderlich sind. Dadurch sollen sich Anwender mit hohem Risiko herausfiltern und notwendige Monitoring und Wiederherstellungsmechanismen umsetzen lassen.

Skyhighs Private Access sei die erste datensensitive ZTNA-Lösung (Zero Trust Network Access) mit DLP- und Remote-Browser-Isolation-Integrationen. Private Access unterstütze die Nutzung auf mobilen Geräten, um den Anforderungen einer verteilten, verteilt arbeitenden Belegschaft zu entsprechen.

Die SWG- und CASB-Lösungen verfügen nun laut Skyhigh über eine einheitliche, leistungsstarke OCR (Optical Character Recognition, optische Zeichenerkennung) für Bilder. Dadurch sollen Unternehmen Text aus unterstützten Bilddateien scannen, extrahieren und sie mit der DLP-Engine nach sensiblen Informationen untersuchen können.

Darüber hinaus baut Skyhigh Security laut eigenen Angaben die Kapazitäten seiner bestehenden Infrastruktur aus und weitet seine globale Präsenz auf sämtliche Regionen aus. Dank eines optimierten Routings (Peering) sollen die zusätzlichen Standorte und Dienste die Latenzzeit minimieren und dadurch den schnellstmöglichen Zugang zu Cloud-Services bieten.