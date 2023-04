Utimaco wird LAN Crypt, Conpals Hauptprodukt, künftig unter dem Namen U.trust Data File vertreiben.

Utimaco, Aachener Spezialist für HSM-Technik (Hardware-Sicherheitsmodul) und Verschlüsselung, hat zum 31. März 2023 Conpal akquiriert, einen Anbieter von Lösungen zum Schutz vertraulicher Daten mittels Verschlüsselung und Authentisierung. Durch die Conpal-Integration will Utimaco den Anwenderunternehmen ein vollständiges Lösungsportfolio für die IT-Sicherheit in den Bereichen Datenverschlüsselung, HSM, Schlüssel-Management und PKI (Public Key Infrastructure) in hochregulierten Bereichen aus einer Hand anbieten.

Schon vor der Akquisition waren Conpal-Produkte auch unter Utimaco-Branding erhältlich gewesen. Utimaco wird LAN Crypt, Conpals bisheriges Hauptprodukt, künftig unter dem Namen U.trust Data File vertreiben.

Die Kontinuität bleibe gewahrt, so die Aachener, da Utimaco alle Conpal-Beschäftigten übernehme und die Standorte in Neu-Isenburg und Linz erhalte. Zwar soll die Conpal GmbH als Rechtssubjekt bestehen bleiben, die Marke Conpal will Utimaco in seinem Portfolio hingegen nicht fortführen. Dies ist ein schlauer Schritt mit Blick auf das internationale Business, stehen im Englischen doch „con“ für „Betrug“ und „pal“ für „Kumpel“, sodass sich der Markenname als „Betrugskumpel“ übersetzen ließe – keine optimale Basis für US-Geschäfte.

Die Lösung U.trust Data File dient dem rechtssicheren Umgang mit sensiblen Daten in Übereinstimmung mit Datenschutzbestimmungen wie etwa der DSGVO (EU-Datenschutz-Grundverordnung). Die Lösung, so betont Utimaco, sei benutzerfreundlich – ein entscheidender Faktor für die Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen seitens der Belegschaft.

Utimaco-CEO Stefan Auerbach

„Wir als Utimaco wollen uns als der präferierte Partner für Cybersicherheit und Compliance in hochregulierten und anspruchsvollen Branchen profilieren“, sagt Utimaco-CEO Stefan Auerbach. Tiefe Integration von der Hardware über verschiedene Softwaresysteme bis in die Cloud spiele dabei für das Unternehmen eine entscheidende Rolle. „Mit Conpal gewinnen wir nun ein weiteres erstklassiges Produkt hinzu, das sich nahtlos in unser Ökosystem einfügt“, so Auerbach.