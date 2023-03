Arcserve gab erste Ergebnisse seiner jährlichen, unabhängigen globalen Studie bekannt. Diese bestätigt, dass 59 Prozent der befragten IT-Entscheidungsträger (ITDMs) in Deutschland (43 Prozent weltweit) fälschlicherweise glauben, dass Cloud-Anbieter für den Schutz und die Wiederherstellung von Daten in der öffentlichen Cloud verantwortlich sind. Diese Fehleinschätzung in der Verantwortung für den Datenschutz kann zu einer erhöhten Anfälligkeit führen, insbesondere in einer Zeit, in der Investitionen in die Cloud zunehmen.

Die jährliche globale Umfrage unter 1.121 IT-Entscheidern lässt zudem auf eine permanente Fehlwahrnehmung über die Verantwortung der gespeicherten Daten in öffentlichen Clouds schließen. Im Jahr 2019 glaubten aus internationaler Perspektive 46 Prozent der ITDMs, dass die Verantwortung beim Cloud-Anbieter liegt. Dieser Irrglaube setzte sich in 2020 mit 44 Prozent auf besorgniserregendem Niveau fort und liegt in der aktuellen Studie nach wie vor bei 43 Prozent.

Weitere Studienergebnisse bestätigen einen bedenklichen Rückstand beim Datenschutz. 64 Prozent der weltweit und 47 Prozent der in Deutschland befragten ITDMs glauben, dass Cloud-Backups sicherer sind als Backups vor Ort. Darüber hinaus bestätigen 30 Prozent weltweit und 40 Prozent der deutschen Befragten schlecht dokumentierte Disaster-Recovery-Pläne. 41 Prozent der weltweit und 30 Prozent der deutschen befragten ITDMs geben zudem an, dass Disaster-Recovery-Pläne zwar existieren, diese jedoch nicht akutell sind.

Florian Malecki, Executive Vice President of Marketing bei Arcserve, sagte dazu: „Unternehmen müssen verstehen, dass die Verantwortung für den Schutz und die Wiederherstellung von Daten bei ihnen selbst liegt und nicht beim Cloud-Anbieter. Die Zeit zum Handeln ist jetzt gekommen, vor allem angesichts der zunehmenden Einführung von Hybrid- und Multi-Cloud-Lösungen. Unsere Studie zeigt, dass international 82 Prozent der ITDMs erwarten, ihre Investitionen in Hybrid-Clouds zu erhöhen. 68 Prozent der deutschen ITDMs stimmen diesem Trend zu. 70 Prozent weltweit und 56 Prozent der deutschen ITDMs erwarten, ihre Investitionen in Multi-Clouds zu erhöhen."