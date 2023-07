5G-Technik hat einen hohen Stellenwert in der Industrie. Umso wichtiger ist, dass sie besonders abgesichert ist. Laut einer Sophos-Umfrage befürwortet die Mehrheit der befragten IT-Experten auch spezielle Security-Maßnahmen für 5G. Doch die Praxis sieht anders aus.

Im Rahmen einer Umfrage zu Einsatz und Risiken der 5G-Technologie im industriellen Umfeld hat Sophos festgestellt, dass sich die Meinungen und die Nutzung von 5G je nach Unternehmensgröße und Position der befragten Mitarbeiter deutlich unterschiedlich sind.

Während fast ebenso viele Unternehmen in der Größe von 100 bis 499 und von 500 und mehr Mitarbeitern gefragt wurden, ist die Position der Antwortgeber für die 5G-Umfrage durchaus unterschiedlich. In den Betrieben bis 499 Mitarbeitern haben mit 44 Prozent mehrheitlich CIOs oder IT-Leiter die Fragen zu 5G beantwortet, in den über 500 Mitarbeiter großen Unternehmen mit 43 Prozent klassische IT-Mitarbeiter.

In kleinen und mittleren Unternehmen scheint der Bedarf an 5G-Technologie für die Anbindung und Vernetzung von IoT und OT, beispielsweise für Produktionsstraßen, Machine-to-Machine-Kommunikation, Logistik oder andere Bereiche durchaus strategischer Natur zu sein. Immerhin haben 91 Prozent der CIOs und IT-Leitenden dies bestätigt. Hingegen in größeren Firmen sehen 83 Prozent der klassischen IT-Mitarbeiter 5G als eine der potenziellen Netztechnologien. Dies legt die Vermutung nahe, dass 5G sowohl eine strategische Technologie als auch eine pragmatische Konnektivitätskomponente ist.

Auch in der Priorisierung der Anwendung im Unternehmen scheinen sich CIOs, IT-Leiter und IT-Mitarbeiter einig zu sein: Der höchste Bedarf sowohl bei Unternehmen von 100 bis 499 und von 500 und mehr Mitarbeitern liegt in der Produktion und Logistik mit 58 und 67 Prozent.

Die befragten IT-Experten in den Unternehmen sind sich alle mehrheitlich mit je rund 74 Prozent einig, dass die 5G-Technologie in ihren Unternehmen spezielle Security-Maßnahmen erfordert. 22 Prozent der Befragten aus Unternehmen mit 100 bis 499 Mitarbeitern würden dabei keine speziellen Sicherheitsmaßnahmen in Betracht ziehen. Bei den größeren Betrieben sind 15 Prozent der Befragten dieser Meinung.

Allerdings zeichnet sich das Bild ab, dass die Befragten aller Unternehmensgrößen und Positionen nicht konsequent handeln. Bei der Frage, ob gesonderte Security-Maßnahmen umgesetzt werden, antworteten 43 Prozent der Befragten in Firmen mit bis zu 499 Mitarbeitern mit einem Nein. Gleiches gilt für die Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern: 43 Prozent der Befragten schlossen sich dem Nein an.