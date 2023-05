Der Cybersicherheits-Spezialist Forcepoint stellte seine Lösung „Data Security Everywhere“ vor. Sie integriert Enterprise DLP (Data Loss Prevention) in die Cloud-basierte All-in-One-Plattform ONE und vereinheitlicht damit die DLP-Verwaltung für Cloud, Web und On-Premises. Zudem kündigt Forcepoint eine Lösung für Echtzeit-Einblicke in den Sicherheitsstatus von Unternehmen an.

Durch die Verbindung von Enterprise DLP mit ONE sollen Unternehmen neue oder bestehende DLP-Richtlinien auf das Web und die Cloud erweitern können – einschließlich Klassifikatoren, Vorgaben für die Erzeugung von Daten-Fingerabdrücken und Einstellungen zur Durchsetzung der Richtlinien. Die Integration ermögliche es, sensible Daten über Endgeräte, Websites, Cloud-Dienste, Netzwerke, E-Mails und On-Premises-Anwendungen hinweg mit einem einzigen, einheitlichen Satz an Sicherheitsrichtlinien zu schützen.

Dieser „Data First“-Ansatz des SASE-Angebots (Secure Access Service Edge) von Forcepoint geht weit über den üblichen Datenschutz vieler SASE-Lösungen hinaus, so das Versprechen. Daten sollen sich klassifizieren und in Gruppen Organisieren lassen, anstatt festkodierte Muster zu verwenden, wodurch Unternehmen einmal geschriebene Sicherheitsrichtlinien überall durchsetzen und neue Instanzen oder Datentypen automatisch abdecken können. Diese Ende-zu-Ende-Durchsetzung sei vor allem für Unternehmen mit Cloud-Anwendungen und verteilten Belegschaften geeignet.

Die Lösung wende neue oder bestehende DLP-Richtlinien auf den Cloud Access Security Broker (CASB), das Secure Web Gateway (SWG) und den Zero Trust Network Access (ZTNA) von ONE an. Darüber hinaus vereinfache sie die DLP-Verwaltung durch über 1.600 vorgefertigte und einsatzbereite Klassifikatoren, Richtlinien und Vorlagen für eine granulare Durchsetzung. Zudem biete die Lösung Security Operations Centers (SOCs) und IT-Teams in einer einzigen, zentralen Management-Konsole umfassende Incident-Reports und forensische Informationen.

Außerdem kündigt Forcepoint die Lösung ONE Insights an. Mit ihr sollen Unternehmen in Echtzeit Einblicke in den wirtschaftlichen Nutzen von ONE und in ihren Sicherheitsstatus erhalten. Die Lösung ist laut Forcepoint in allen ONE-Abonnements enthalten und nutze künstliche Intelligenz, um Sicherheitsdaten aus verschiedenen Quellen wie Netzwerkverkehr, Endpunktgeräten und Cloud-Anwendungen zu analysieren. In einer Virtualisierungs-Konsole stelle sie wichtige Leistungsindikatoren wie Akzeptanz, Daten- und Bedrohungsschutz, Richtlinienverletzungen und Risiko übersichtlich dar. Sicherheits-Teams sollen damit potenzielle Bedrohungen schneller erkennen und das Risiko von Datenschutzverletzungen verringern können. Zudem zeigen ihnen Dashboards den wirtschaftlichen Wert und den ROI ihrer ONE-Nutzung auf, so die weiteren Angaben.

Data Security Everywhere ist ab sofort direkt bei Forcepoint und über das globale Vertriebspartner-Netzwerk des Unternehmens erhältlich. ONE Insights soll voraussichtlich Ende des zweiten Quartals 2023 verfügbar sein.