Bitdefender stellte seine App-Anomaly-Detection-Funktion vor. Dabei handelt es sich um eine verhaltensbasierte Echtzeit-Schutzebene gegen anomales Verhalten von Apps. Sie ist ab sofort Teil von Mobile Security für Android und erkenne kontinuierlich anomales und bösartiges Verhalten in Android-Anwendungen, sobald dieses auftritt.

App Anomaly Detection biete als neuartige, in den Bitdefender-eigenen Malware Scanner integrierte Technik eine zusätzliche Schutzebene. Sie überwache und erkenne kontinuierlich alle bösartigen Verhaltensweisen und alarmiere die Anwenderschaft, wenn sie etwas Verdächtiges entdeckt. Die App Anomaly Detection hat Bitdefender laut eigenen Angaben entwickelt, um Informationen, Finanzdienste und Zugangsdaten sowie Identitäten von Android-Mobilfunknutzern vor gefälschten oder bösartigen Anwendungen zu schützen. Darüber hinaus bewahre sie die Nutzerschaft vor bekannten und unbekannten (Zero-Day-)Angriffen, die zu finanziellen Verlusten, Übernahmen von Nutzerkonten und damit zu Identitätsbetrug führen können.

Andere Anti-Malware-Lösungen für Android, die derzeit auf dem Markt sind, verwenden eine signaturbasierte Erkennung, die Cyberkriminelle umgehen können, gibt Bitdefender zu Bedenken. Dafür entwerfen die Hacker ihre mobilen Anwendungen so, dass diese sich entweder erst dann bösartig verhalten, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, oder erst Tage oder Wochen nach dem ersten Download.

App Anomaly Detection nutze eine Kombination aus maschinellen Lernmodellen, Echtzeit-Verhaltensscans, Reputationssystemen und anderen Datenpunkten. Darauf basierend erkennt sie unmittelbar den Moment, in dem eine Anwendung in ihrem Verhalten von gutartig zu bösartig wechselt, so das Versprechen. Auf diese Weise schütze die Funktion Nutzende zum einem, wenn diese unwissentlich eine gefährliche App installiert haben, die eine gewisse Zeit untätig bleibt. Zum anderen, wenn eine scheinbar vertrauenswürdige App ihre alte Funktionalität aufgibt und bösartig ist. Dabei soll sich App Anomaly Detection nur minimal auf die Akkulaufzeit auswirken.

App Anomaly Detection steht allen neuen und bestehenden Anwendenden von Mobile Security für Android mit einer gültigen Lizenz ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.