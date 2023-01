Varonis Systems, Spezialist für datenzentrierte Cybersicherheit, hat das automatisierte Posture-Management vorgestellt. Dieses unterstütze Unternehmen bei der einfachen Behebung von Sicherheits- und Compliance-Lücken in ihren SaaS- und IaaS-Umgebungen.

Varonis scanne, erkenne und priorisiere kontinuierlich Cloud-Sicherheitsrisiken und verschaffe Unternehmen einen Echtzeit-Einblick in ihre Datensicherheitslage. Durch die Automatisierungsfunktion sollen sie nun Fehlkonfigurationen in Anwendungen wie Salesforce und AWS automatisch beheben können.

Durch die schnelle Weiterentwicklung von SaaS- und IaaS-Applikationen ist es schwierig, zu erkennen, wann sensible Daten gefährdet sind. Hinzu kommt, dass die Sicherheitsteams oft nicht über das Fachwissen für jede einzelne Cloud-Anwendung verfügen, die ihr Unternehmen einsetzt.

Die Automatisierungsfunktion stellt laut Varonis einen bedeutenden Fortschritt für die Cloud-Datensicherheit dar. Passive Data-Security-Posture-Management-Lösungen erfordern zeit- und ressourcenaufwändige manuelle Arbeitsabläufe. Ein Mitarbeiter muss ein Helpdesk-Ticket öffnen, dieses manuell überprüfen und für jede einzelne Cloud-Anwendung bearbeiten. Im Gegensatz dazu bietet Varonis nun einen einheitlichen und automatisierten Ansatz zur Reduzierung der Multi-Cloud-Angriffsfläche, so das Versprechen.

Die Plattform lasse sich in wenigen Minuten installieren und biete sofortige Einblicke in die Datensicherheit. Unternehmen sollen sich zudem für eine kostenlose Datenrisikobewertung anmelden können, um ihre Sicherheitslage zu bewerten und Datenrisiken gezielt zu beseitigen. Lokale Spezialisten begleiten dabei die Risikobewertung, so die weiteren Angaben. Bereits während der Analyse biete das Varonis-eigene Incident-Response-Team proaktiven Schutz vor Cyberangriffen. Das automatisierte Posture Management ist ab sofort verfügbar.