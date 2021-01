DigiCert, Anbieter von TLS/SSL-, IoT- und PKI-Lösungen (Public Key Infrastructure), bringt eine neue Version seines Tools IoT Device Manager auf den Markt. Die Lösung dient dazu, dass Unternehmen zu jedem Zeitpunkt im Produktlebenszyklus digitale Zertifikate erstellen und verwalten können. Hersteller haben nun laut DigiCert die Möglichkeit, vor wie auch während der Montage eines IoT-Geräts digitale Zertifikate auf Chips oder direkt in das Gerät einzubetten, um für Gerätesicherheit zu sorgen.

IoT-Gerätehersteller standen bei der PKI-Implementierung vor dem Problem, wie sie Zertifikate während der Montage auf ihren Geräten bereitstellen sollen. Deshalb will DigiCert die Einbettung von Authentifizierungs- und Signaturzertifikaten auf Chips ermöglichen, bevor diese im Werk montiert werden. Dank vorkonfigurierter Zertifikate könne ein Hersteller ohne Zusatzaufwand digitale Signaturen nutzen. So profitiere er von Geräte-Identitäten, einer starken gegenseitigen Authentifizierung, sicheren Boot-Vorgängen und OTA-Updates (Over the Air).

Laut DigiCert kann man zudem Metadaten zu den Geräteeigenschaften wie Serien- und Batch-Nummern oder Daten der digitalen Zertifikate in den DigiCert IoT Device Manager laden. Eine gerätebasierte API im IoT Device Manager helfe, Zertifikate anzufordern, zu aktualisieren und über den Gerätelebenszyklus hinweg zu verwalten. Dadurch könne ein Gerätehersteller die Bereitstellung vereinfachen, Markteinführungszeiten verkürzen und PKI-Risiken minimieren.



IoT Device Manager basiert auf DigiCerts One-Plattform. Dadurch ist laut Hersteller eine schnelle, automatisierte PKI-Bereitstellung in jeder Umgebung möglich: als vom Anwenderunternehmen verwaltete On-Premises- oder Cloud-Lösung ebenso wie als von DigiCert verwaltete Lösung.



Weitere Informationen finden sich unter www.digicert.com.

