F5 bietet seine Application-Delivery- und -Security-Services nun auf der Basis einer einheitlichen SaaS-Plattform an: Die F5 Distributed Cloud Services dienen dazu, Sicherheit, Multi-Cloud-Networking und Edge-basierte Lösungen in einem leicht bedienbaren SaaS-Angebot zusammenzuführen. Als erste neue Lösung für die Plattform stellte der US-Anbieter Distributed Cloud WAAP (Web Application and API Protection) vor.

F5s Distributed Cloud Platform bietet laut Anbieterangaben Cloud-native Dienste für die Bereitstellung und Sicherheit von Applikationen. Die Services seien zentral verwaltet, ließen sich aber überall dort bereitstellen, wo eine App im Einsatz ist. Die Distributed Cloud Services kombinieren laut F5-Bekunden hauseigene App-Delivery- und -Security-Technik mit den Technologien von Volterra und Shape Security. F5 hat vor zwei Jahren mit Shape Security einen Spezialisten für den Schutz von Online-Applikationen und APIs akquiriert, dann vor gut einem Jahr das Multi-Cloud-Management-Startup Volterra.

Die neuen Services lassen sich laut F5 nativ in Multi-Cloud-, Rechenzentrums- und Edge-Umgebungen einsetzen. Sie sollen für durchgängige Transparenz und Richtlinienkontrolle für alle Anwendungen in einem einzigen Dashboard sorgen. Man stelle sie als integriertes globales privates Netzwerk in mehr als 20 Metropolregionen bereit.

Mehrere Distributed Cloud Services seien verfügbar: F5 Distributed Cloud Multi-Cloud Transit ermögliche Multi-Cloud Networking mit sicherer und hochperformanter Verbindung zwischen Clouds und Netzwerk-Firewalls. F5 Distributed Cloud Load Balancer and Kubernetes Gateway dienen als integrierte Load Balancer mit Kubernetes und API-Gateways. Ziel ist es hier, die Bereitstellung moderner Workloads und Micro-Services über verteilte Cluster, Standorte und Cloud-Anbieter hinweg zu erleichtern. Die Plattform verfüge außerdem über Cloud-native ADN-Funktionen (Application Delivery Network) für das Edge Computing, also für den verteilten lokalen Anwendungsbetrieb.



Im Zuge der Markteinführung hat F5 seine Produktnamen vereinheitlicht: Diverse Dienste von F5, Shape und Volterra hat der Anbieter in „F5 Distributed Cloud Services“ umbenannt, darunter Bot Defense, DDoS Mitigation, WAF und API Security.



Als erster neuer Service für die Plattform soll F5 Distributed Cloud WAAP für mehr Sicherheit sorgen und Prozesse automatisieren helfen. Der Dienst konsolidiert Funktionen wie Web Application Firewall mittels F5s Advanced WAF, Bot-Abwehr auf Basis der KI von Shape, die Mitigation von DDoS-Angriffen sowie einen API-Schutz durch Volterras Machine-Learning-basierte Auto-Discovery und Anomalie-Erkennung. F5 Distributed Cloud WAAP ist ab sofort weltweit bei F5 erhältlich, ab Ende Februar soll der Service im Azure Marketplace verfügbar sein.