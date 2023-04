Bugcrowd, Unternehmen im Bereich crowdsourced Cybersecurity, kündigte weitere Funktionen in seinem Angebot für Penetration Testing as a Service (PTaaS) an. Diese sollen es ermöglichen, Pen-Tests direkt online zu erwerben, einzurichten und zu verwalten, ohne dass langwierige Verkaufsgespräche und Scoping-Sitzungen erforderlich seien.

Bugcrowd will es seiner Anwenderschaft nun ermöglichen, einen von Menschen durchgeführten, hochwirksamen Pen-Test zu kaufen, einzurichten und zu starten, und zwar mit einem Team, das genau auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist, und das mit nur wenigen Klicks.

Die Bugcrowd-eigenen Standard-Pen-Tests für External Web Apps und External Networks sind nun in drei unterschiedlichen Umfängen über die neue Self-Service-Funktion erhältlich. Bugcrowd bietet laut eigenen Angaben die einzige plattformgesteuerte PTaaS über seine Security Knowledge Platform, die ein umfangreiches Pen-Test-Dashboard für den Echtzeit-Zugriff auf den Teststatus, Analysen, priorisierte Ergebnisse und den Fortschritt der Methodik enthält.

Die Plattform nutze die proprietäre CrowdMatch-Technik. Auf dieser Grundlage biete sie einer Vielzahl von Parametern wie Expertise, Verfügbarkeit und der Fähigkeit, qualitativ hochwertige Ergebnisse zu liefern und genau die richtigen vertrauenswürdigen Tester für die Bedürfnisse des Anwenderunternehmens zu finden.