Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Client zu Client

Tresorit, schweizerisch-ungarischer Anbieter für Ende-zu-Ende-verschlüsselte Cloud-Kollaboration, weitet seine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf E-Mails und E-Mail-Anhänge aus. Damit seien Unternehmen besser in der Lage, ihre vertraulichen Daten zu schützen und Datenschutzanforderungen zu erfüllen.

Die E-Mail-Verschlüsselungslösung ermögliche den einfachen Versand sicherer E-Mails mit nur einem Klick und biete erweiterte Kontrolle über die gesendeten Daten. Dies beinhalte zum Beispiel, die Zugriffserlaubnis zu widerrufen oder die Anzahl der Downloads zu begrenzen. Lediglich der Absender muss hierzu über ein Tresorit-Konto verfügen, so die weiteren Angaben. Somit könne man nicht nur die gesamte ausgehende E-Mail-Korrespondenz absichern, sondern auch die eingehenden Antworten seien standardmäßig verschlüsselt.

Das Tool eignet sich laut Tresorit für Bereiche, in denen strenge Datenschutzvorschriften einzuhalten sind, wie im Kontext von Rechts- und Finanzdienstleistungen, Forschung und Entwicklung, Personalabteilungen oder in der IT.

Die Lösung bietet im Vergleich zu Legacy-E-Mail-Sicherheitslösungen sowohl eine höhere Benutzerfreundlichkeit als auch mehr Sicherheit, so das Versprechen. Als Built-in-Modul arbeite sie mit gängigen E-Mail-Services zusammen. Im ersten Schritt ist die Lösung für Microsoft Office Desktop verfügbar. Weitere Plattformen (Gmail, Microsoft 365 und weitere) sollen im Rahmen zukünftiger Releases folgen.