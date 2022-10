Malwarebytes stellt unter dem Namen Malwarebytes Managed Detection and Response (MDR) eine Lösung vor, die EDR-Technik (Endpoint Detection and Response) mit menschlicher Cybersecurity-Expertise kombiniert. Damit will der Security-Anbieter aus dem kalifornischen Santa Clara den Anwenderunternehmen eine durchgehende Überwachung von und Reaktion auf Cyberbedrohungen und -angriffe ermöglichen.

Angesichts des Mangels an qualifizierten Cybersicherheitsexperten fehlt es vielen Unternehmen an Zeit und Fachwissen, um Sicherheitswarnungen zu potenziellen Cyberattacken rund um die Uhr zu überwachen und zu prüfen. Vor diesem Hintergrund zielt Malwarebytes MDR darauf ab, die Fähigkeiten von Security-Teams um Sicherheitsanalysen, Informationen von Drittanbietern sowie Tools zur Bedrohungsanalyse zu ergänzen. Als Alternative könne das Angebot auch die Anforderungen von Unternehmen vollständig abdecken, die über kein eigenes IT-Sicherheitsteam verfügen.

Die Analysten von Malwarebytes MDR überwachen und bewerten dabei Warnmeldungen und suchen nach möglichen Bedrohungen. Im Ernstfall lösen die Fachleute das Malware-Problem direkt oder geben dem betroffenen Unternehmen individuelle Handlungsempfehlungen.

Malwarebytes MDR ist laut Hersteller konzipiert für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) wie auch für Managed Services Provider (MSPs), deren Cybersicherheitssysteme mehr Warnhinweise geben, als sie selbst verarbeiten können. Das Angebot soll es ihnen erleichtern, Warnungen zu priorisieren, Angriffshinweise und selbst fortgeschrittene Malware-Angriffe zu erkennen und so auch mit kleineren Sicherheitsteams eine kontinuierliche Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Zum Angebot zählt laut Malwarebytes-Angaben ein automatisiertes Onboarding, das KMUs und MSPs schnell und einfach vom Kauf zum effektiven Service-Betrieb führen soll.