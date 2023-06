Stormshield, europäischer Cybersicherheitsanbieter, kündigte die Markteinführung einer weiteren Firewall-Reihe an. Die SN-S-Serie ergänzt die SN-M-Serie, die seit Juni 2022 im Fachhandel verfügbar ist und sich an mittelständische Gesellschaften beziehungsweise große Unternehmenszweigstellen richtet. Mit zwei weiteren Firewalls will der Anbieter nun auf die Bedürfnisse von kleinen Unternehmen, Zweigstellen und entfernten Standorten eingehen.

Die Plattform der SN-S-Serie basiert auf demselben Prinzip der SN-M-Serie und lasse sich mit einem einfachen Lizenzwechsel an verschiedene Unternehmensgrößen anpassen. Unternehmen sollen ihre SN-S-Series-220-Firewall auf die SN-S-Series 320 erweitern und somit ihren Netzwerkschutz von 50 auf 100 gleichzeitige Anwender erhöhen können – mit einem skalierbaren Durchsatz von 4 auf 8 GBit/s.

Die Produktlinie biete außerdem 1-GBit/s-Glasfaser- und 2,5-GBit/s-Kupfer-Ports, um eine bessere Leistung zu gewährleisten, sowie zuverlässige SD-WAN-Konnektivität zur nahtlosen Integration in vorhandene Infrastrukturen.

Die Hochverfügbarkeit der Lösungen, die sich durch eine optionale redundante Stromversorgung erhöhen lässt, gewährleistet die Betriebskontinuität auch bei Ausfällen, so Stormshield. Zu guter Letzt lasse sich die Vertraulichkeit der Daten durch TPM-Chip-Verschleierung, IPSec-VPN, Intrusion-Prevention und einen integrierten MicroSD-Port bestmöglich gewährleisten.