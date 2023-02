Kaspersky akquiriert nach eigenen Angaben 49 Prozent von Ximi Pro, einer Tochtergesellschaft von Ximi Lab, die die Lösung Tron zum Schutz von Container-Infrastrukturen entwickelt. Dadurch will der Cybersicherheitsexperte sein Angebot erweitern und einen umfassenden Schutz innerhalb des Cloud-Workload-Protection-Konzepts bieten. Zudem sei geplant, die demnächst anstehende XDR-Lösung auch für Bedrohungen auf die Infrastruktur von Containern zu ertüchtigen.

Der globale Markt für kommerzielle Container-Software wächst stark. Laut Gartner werden 70 Prozent der internationalen Unternehmen bis 2023 mindestens zwei containerisierte Anwendungen in der Produktion betreiben. 2019 waren es noch weniger als 20 Prozent. Die zunehmende Beliebtheit ist darauf zurückzuführen, dass die Virtualisierungstechnik IT-Infrastrukturen und Entwicklungsprozesse von Unternehmen optimieren kann. Jedoch wäre es aufgrund einer falschen Konfiguration möglich, dass die Container-Infrastruktur als erster Vektor für zielgerichtete Angriffe ausgenutzt wird. Um genau solchen Risiken zu begegnen, erweiterte man das Portfolio um die Container-Sicherheitslösung, so Kaspersky.

Durch die Akquisition könne man nun Container-Infrastruktur, Anwendungen und die darauf basierenden Dienste mit Extended-Detection-and-Response-Szenarien (XDR) abdecken. Zusätzlich soll sie dem Sicherheitsexperten ermöglichen, zusätzliche Telemetrie von Containern und ihren Umgebungen zu erhalten, entsprechende Reaktionsmaßnahmen bereitzustellen und eine umfassendere Sicherheit für die Vermögenswerte von Organisationen zu gewährleisten. Das neue Produkt biete zudem einen vollständigen Einblick in die Container-Infrastruktur und helfe Unternehmen dabei, verdächtiges Verhalten zu erkennen und sich gegen Bedrohungsakteure zu verteidigen, die für ihre Angriffe Container-Fehlkonfigurationen verwenden.

„Eines der wichtigsten Ziele unserer Strategie ist die Entwicklung eines Ökosystems, das alle Sicherheitsanforderungen unserer Unternehmenskunden abdeckt“, erklärt Andrey Efremov, Chief Business Development Officer bei Kaspersky. „Wir sehen bereits heute eine wachsende Nachfrage nach Container-Sicherheit in allen Branchen – und zwar nicht nur im Bereich der Softwareentwicklung und IT, sondern auch in der Fertigung, im Finanzwesen sowie im Einzelhandel. Immer mehr Unternehmen nutzen Container-Infrastrukturen. Ich freue mich sehr, dass wir diese wichtige Fähigkeit zu unserem wachsenden Portfolio hinzufügen können.“