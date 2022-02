Unmittelbar nach der Veröffentlichung der Details über das P2P-Bot-Netz „FritzFrog“ (August 2020), das für Brute-Force-Massenangriffe auf SSH-Server verantwortlich ist, hat das Guardicore Labs Team (jetzt Akamai Threat Labs) einen starken Rückgang der Angriffsaktivitäten beobachtet. Anfang Dezember 2021 sind die Angriffe jedoch wieder stark gestiegen.

Das dezentrale Bot-Netz greift alle Geräte an, die offenen Zugang zu einem SSH-Service bieten – Cloud-Instanzen, Server in Rechenzentren, Router etc. und kann auf infizierten Knoten Malware jeder Art ausführen. In der ersten Angriffsrunde wurden die schädlichen Komponenten unter den Prozessen „ifconfig“ oder „nginx“ getarnt. Dieses Mal läuft er unter dem Namen „apache2“.



Einige der wichtigsten aktuellen Beobachtungen laut Akamai sind diese: