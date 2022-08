Das HPE-Unternehmen Aruba gab bekannt, dass seine EdgeConnect-Enterprise-SD-WAN-Plattform die ICSA-Labs-Secure-SD-WAN-Zertifizierung erhalten hat. Damit sei es die erste SD-WAN-Komplettlösung auf dem Markt, die diese Zertifizierung erhält. ICSA Labs führt unabhängige Tests und Zertifizierungen von IT-Sicherheits- und IT-Gesundheitsprodukten sowie von netzwerkgebundenen Geräten durch, um die Produktkonformität, Zuverlässigkeit und Leistung der weltweit führenden Technologieanbieter zu messen.

EdgeConnect Enterprise SD-WAN biete umfassende Sicherheits-Services im Campus, in Zweigstellen, Rechenzentren und in der Cloud – einschließlich einer Next-Generation Firewall, IDS/IPS sowie DDoS-Erkennung und -Beseitigung. Mit diesen Funktionen soll EdgeConnect veraltete und schwer zu verwaltende physische Firewalls an Zweigniederlassungen ersetzen und gleichzeitig konsistente Sicherheit für alle Benutzer bieten. EdgeConnect liefert ein verbessertes und umfassendes Sicherheitsangebot für Unternehmen, die über das WAN konsistente, sichere und planbare Erfahrungen an mehreren Standorten schaffen möchten, so das Versprechen von Aruba.

In Verbindung mit Lösungen wie ClearPass und Central NetConductor biete EdgeConnect SD-WAN eine identitäts- und rollenbasierte Zugriffskontrolle und eine dynamische Segmentierung, die die Grundlage für Zero Trust und eine Ergänzung zur SASE-Architektur (Secure Access Service Edge) bilden. EdgeConnect SD-WAN adressiere die komplexen Sicherheitsherausforderungen, mit denen Unternehmen konfrontiert sind, wenn sie Geschäftsanwendungen in die Cloud migrieren und die Nutzung von Internet-of-Things-Geräten (IoT) ausweiten. Da IoT-Geräte keine Boardmittel für den Aufbau sicherer Verbindungen besitzen, ist es laut Aruba nötig, SASE durch ein Zero-Trust-Framework zu ergänzen, das Benutzer- und Gerätetransparenz sowie deren Authentifizierung und Autorisierung umfasst.