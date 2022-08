SentinelOne, Anbieter einer autonomen Cybersicherheitsplattform, gab die Integration mit Proofpoint bekannt, um einen einheitlichen Ransomware-Schutz anbieten zu können. Mit SentinelOne Singularity XDR und Targeted Attack Protection (TAP) aus dem Hause Proofpoint sollen Unternehmen von den Vorteilen der Bedrohungsanalyse und einer mehrschichtigen Erkennung und Reaktion profitieren.

Laut einer aktuellen Umfrage von Proofpoint haben 83 Prozent der Unternehmen im Jahr 2021 mindestens einen erfolgreichen Phishing-Angriff erlebt. Darüber hinaus ist die Bedrohungslandschaft von Ransomware-Angriffen dominiert, die ein immer größeres Risiko für Unternehmen darstellen. Von Menschen betriebene EDR und herkömmliche Antivirenprogramme haben Schwierigkeiten, die Ausbreitung eines Angriffs schnell einzudämmen, und erweisen sich als immer weniger effektiv, so SentinelOne.

Die gemeinsame Lösung analysiert und blockiert fortschrittliche Bedrohungen, bevor sie den Posteingang der Belegschaft erreichen, einschließlich Ransomware und anderer E-Mail-Bedrohungen, so das Versprechen. Zudem lasse sich Prävention, Erkennung und Reaktion in einer einzigen Plattform vereinen, die auf Machine Learning und intelligenter Automatisierung basiert. So sollen Unternehmen bösartiges Verhalten über alle Vektoren hinweg erkennen und Bedrohungen mit autonomen Reaktionsmöglichkeiten über die gesamte Angriffsfläche des Unternehmens hinweg effizient bekämpfen können.

Die Integration ermögliche einen Einblick in E-Mail-basierte Bedrohungen und leite Daten an die Singularity-XDR-Plattform weiter, um einen umfassenden Schutz zu gewährleisten. Die gemeinsamen Funktionen umfassen Geräte-, Posteingangs- und Datentransparenz sowie autonome Abhilfe wie Kill-, Quarantäne- und Wiederherstellungsmaßnahmen beim Aufkommen bedrohlicher Aktivitäten. Darüber hinaus sei der Informationsaustausch in Echtzeit für proaktiven Schutz im gesamten Unternehmen möglich. Zudem profitiere man von proaktiver Isolierung von Geräten, Benutzern und Posteingängen.