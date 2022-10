Das Distributionsunternehmen ProSoft stellte das Release v14 des NetSupport Managers vor – eine Hochgeschwindigkeitslösung für die sichere Fernwartung und Fernsteuerung von Servern, Workstations und Smart Devices des gleichnamigen Softwareentwicklers aus Großbritannien. Als NetSupport-Partner bietet ProSoft laut eigenem Bekunden neben der Software auch Schulung, Support und Consulting an.

PC-Fernwartung oder IT-Fernwartung unterstützt IT-Abteilungen beim Anwender-Helpdesk, Client-Management, Server-Support und können auch bei Schulungen und Trainings im Einsatz sein. Alle Aufgaben lassen sich remote erledigen, was Kostenvorteile ermöglichen und Zeit sparen soll. Dafür eignet sich laut ProSoft die Fernwartungssoftware NetSupport Manager (NSM).

Um die Sicherheit bei der Anmeldung zu erhöhen und Zugriffsversuche durch unbefugte Benutzer zu verhindern, unterstütze NetSupport Manager 14 sowohl die Radius-Authentifizierung als auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung. NetSupport Manager biete lokale LAN/WAN-Unterstützung über IP sowie eine flexible HTTP-Kommunikation über seine Gateway-Komponente, die man in den Räumlichkeiten einer Organisation oder in einer privaten Cloud hosten kann, so die ProSoft-Angaben. Dadurch sollen sich die Daten einer Organisation besser schützen lassen. Außerdem könne ein Anwenderunternehmen sicherstellen, dass die Daten vollständig unter eigener Kontrolle bleiben, ohne die Notwendigkeit, Dienste von Drittanbietern in Anspruch zu nehmen.

Im aktuellen Software-Update habe man eine Gateway-Verschlüsselung mit SSL-/TLS-Zertifikaten hinzugefügt, um die Datensicherheit zu erhöhen, während die Sicherheitsvorkehrungen wie Gateways, Sicherheitsschlüssel und Bedienerpasswörter mit höheren Verschlüsselungsniveaus verstärkt seien. Um den Schutz persönlicher Daten zu unterstützen, könne man die Client-Protokolldateien so bearbeiten, dass nur ausgewählte Informationen angezeigt sind.

Die Load Balancing Gateways verwalten darüber hinaus eingehende Verbindungen proaktiv und verteilen diese automatisch auf mehrere Gateways, um einen Single Point of Failure zu vermeiden, so ProSoft weiter. Dies sei vor allem für größere Unternehmen nützlich, da es eine gleichbleibend hohe Leistung und Zuverlässigkeit gewährleistet, ohne dass ein Eingreifen des Betreibers erforderlich ist.