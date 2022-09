Das altbekannte Passwort hat in vielen Fällen ausgedient: Moderne Lösungen setzen auf Logins ohne Eingabe eines Kennworts.

Es ist kein Geheimnis, dass die Authentifizierung per Passwort ein Risiko darstellt und umständliche Login-Prozesse die Beschäftigten frustrieren. Dennoch halten viele Unternehmen an dieser Praxis fest und sorgen damit für Unmut bei der Belegschaft. Dabei gibt es Alternativen mit wirklich passwortlosen Lösungen.

Für viele Werktätige beginnt der Tag mit dem gleichen Ritual: der Anmeldung am PC, oft in Verbindung mit der ersten Tasse Kaffee. In den meisten Fällen verlangt das System ein Passwort, das sich dank der täglichen Verwendung wie automatisch schreibt – trotz der Großbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen. Dieser Vorgang wiederholt sich im Lauf des Tages etliche Male, etwa bei der Anmeldung am VPN, für den Zugriff auf den Server oder Cloud-Services und bei jeder Neuanmeldung am System. Noch umständlicher und zeitraubender wird es, wenn Anwendungen oder das System selbst verschiedene Multi-Faktor-Authentifizierungen (MFA) verlangen. Unter dem Strich gibt es etliche Anmeldeprozesse mit jeder Menge unterschiedlicher Passwörter – Passwörter, die nicht nur alle im Gedächtnis behalten sein wollen, sondern auch ein erhebliches Risiko darstellen, etwa indem Cyberkriminelle sie stehlen. Mittlerweile gehen vier von fünf Sicherheitsvorfällen auf gestohlene und schwache Passwörter zurück.

All diese Punkte sind den CIOs heute vermutlich zumindest bekannt, viel geändert hat sich allerdings auf dem Gebiet noch nicht. Stattdessen haben Unternehmen viel Zeit und Geld investiert, um Passwort- und ältere MFA-Lösungen nachzurüsten. Aber selbst wenn zusätzliche Hardware wie Smartcards im Einsatz sind, bleiben essenzielle Gefahren wie Diebstahl oder Verlust bestehen – ganz zu schweigen von den hohen Kosten, die diese Ansätze verursachen können. Erschwerend kommt hinzu, dass die Corona-Pandemie als Beschleuniger für mobiles und verteiltes Arbeiten funktioniert, was die Herausforderungen an die IT-Sicherheit erhöht. In Verbindung mit der verstärkt zu beobachteten Passwortmüdigkeit vieler Anwender besteht im Bereich der sicheren Authentifizierung dringender Handlungsbedarf. Die gute Nachricht: Es gibt bereits Lösungen, die komplett auf Passwörter verzichten und dank Single Sign-on (SSO) erheblich besser zu bedienen sind.

