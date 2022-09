Der Cloud-Security-Spezialist Barracuda kündigte mehrere Produktneuerungen für die Bereiche E-Mail-Security, Zero Trust Access, Managed XDR und Data Protection an. Die erweiterten Funktionen sollen vor anhaltenden und sich entwickelnden Cyberbedrohungen wie Ransomware schützen und Anwenderunternehmen bei der Lösung komplexer Herausforderungen der digitalen Transformation helfen.

Eine Erweiterung kommt aus dem Bereich Zero Trust Access. Als Teil von Barracudas SASE-Plattform beinhalte CloudGen Access nun auch Web-Sicherheit mit den Funktionen DNS-basierte Web-Sicherheitsrichtlinien, Absicherung von Remote-Benutzern/Arbeitsplätzen, Benutzer- und gruppenbasierte Richtlinien und Berichte. Als weitere Funktionen gibt der Sicherheitsspezialist zeit- und standortbasierte Richtlinien und Berichte, Beseitigung von Latenzzeiten durch lokale Überprüfung sowie kontinuierliche Aktualisierungen der Bedrohungsinformationen an.

Mit Email Protection Premium Plus hat Barracuda laut eigenen Angaben eine umfassende und einfach zu bedienende Lösung im Portfolio. Diese soll nun mit Zero Trust Access Microsoft-365-Umgebung schützen, indem es diese kontinuierlich überprüft und nur jenen Personen Zugriff auf die entsprechenden Ressourcen erlaubt, die autorisiert sind. Bedingte, zeit- und kontextbasierte Zugriffsrichtlinien für Microsoft-365-E-Mails und -Anwendungen sollen die Angriffsfläche und Compliance-Risiken für Unternehmen reduzieren.

Mit der nun erfolgten Integration der CloudGen Firewall in Managed XDR können MSPs rund um die Uhr SOC-Services anbieten, so das Versprechen. Damit sollen sie die Effizienz steigern können, indem sie Produktsilos reduzieren, die Alarmmüdigkeit verringern und die Verwaltung der Umgebungen ihrer Kunden rationalisieren. Die neue Zuordnung von Erkennungsregeln zum Mitre-Att&ck-Framework gebe dem hausinternen SOC-Team Richtlinien an die Hand und ermögliche es, Erkennungslücken schnell zu schließen. Die Einführung von SOAR in die Barracuda-eigene SOC-Infrastruktur sorge für schnelle Reaktionszeiten, straffe Prozesse und für einen erhöhten Schutz vor Cyberangriffen.

Schließlich gab Barracuda bekannt, dass Cloud-to-Cloud Backup nun im Azure Marketplace für Kunden und Partner erhältlich ist. Man könne damit die Vorteile vereinfachter und gestraffter Beschaffungs- und Bereitstellungsprozesse nutzen. Zudem biete Cloud-to-Cloud-Backup eine schnelle Suche und Wiederherstellung für Microsoft-365-Daten, einschließlich Teams, Exchange Online, SharePoint und OneDrive.