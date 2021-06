Entrust, Anbieter im Bereich vertrauenswürdige Identitäten, Zahlungen und Datenschutz, integrierte mit seinem Remote Signing Service (RSS) hochsichere, verifizierbare Signaturfunktionen in Dokumentanwendungen und Workflows. Zusammen mit dem kürzlich eingeführten Signing Automation Service will Entrust damit ein umfassendes Portfolio an Cloud-basierten Digital-Signing-as-a-Service-Lösungen bieten.

Mit dem Wechsel in die Cloud und der zunehmenden räumlichen Verteilung von Belegschaften ist für Unternehmen die Unterstützung neuer Remote-Business-Szenarien essenziell. Der RSS soll öffentlichen und privaten Organisationen helfen, diese neuen Herausforderungen zu meistern und sich von traditionellen handschriftlichen Signaturen und Papierdokumenten zu lösen – ohne Kompromisse in puncto Sicherheit und Vertrauen einzugehen.

Mit dem Remote Signing Service stehen workflow-unabhängige digitale Signierlösungen zur Verfügung, die sich in eine Vielzahl von Dokumenten-Management-Software und Portalen integrieren lassen, so Entrust. Dies ermögliche es mittleren und großen Unternehmen, Ineffizienzen und Verzögerungen durch herkömmliche papierbasierte Prozesse zu überwinden – stattdessen ist ein elektronischer Unterschriften-Service angeboten, der auf weltweit anerkannten Zertifikaten basieren soll. Darüber hinaus erleichtere RSS mit verifizierten Mitarbeiteridentitäten und starker Authentifizierung die Einhaltung von gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen.

Mit dem zertifikatsbasierten Remote Signing Service übernimmt Entrust laut eigenem Bekunden die Ausstellung, Speicherung und Wartung der Signaturinfrastruktur für Anwendende, bei nahtloser Integration in deren jeweilige Dokumenten-Workflow-Umgebung. Entrust will damit eine einfache, hochperformante, sichere und skalierbare Lösung anbieten. Unternehmen sollen damit vertrauensvoll digitale Workflows einführen können und nicht länger auf papierbasierte Prozesse und persönliche Meetings angewiesen sein.

