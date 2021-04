Entrust, Anbieter für Sicherheits- und Authentifizierungstechnik, stellte Instant ID as a Service (IIDaaS) vor. Die Cloud-basierte Software biete eine sichere, flexible und effiziente Möglichkeit, physische und digitale IDs über eine einzige, leicht zu bedienende Plattform auszustellen.

IIDaaS nutze die Cloud-Services des Anbieters, um physische oder digitale Ausweise an ein oder mehrere Geräte auszugeben – einschließlich mobiler „FlashPasses“ für Mitarbeitende an verteilten Standorten. Die Software sei auf das breite Portfolio an Entrust-eigenen Desktop-Druckern abgestimmt. Hier stehen laut Anbieter sowohl Hochgeschwindigkeitssysteme als auch kostengünstige Modelle für kleine Mengen zur Verfügung.

Als Vorteile von IIDaaS gibt Entrust unter anderem an, dass die Software die Möglichkeit bietet, gleichzeitig einen physischen Ausweis (Karte) und eine digitale ID (mobiler FlashPass) auszustellen. Mit einer Uptime von 99,9 Prozent können sich Unternehmen außerdem rund um die Uhr auf die Verfügbarkeit für alle ihre Anforderungen verlassen, so das Anbieterversprechen. Darüber hinaus stehen ein technischer Support für Partner sowie einfach verständliche Online-Schulungsunterlagen und -Videos zur Verfügung, um Hürden bei der Einführung zu reduzieren. Außerdem sollen sich der Funktionsumfang und die Datenbankunterstützung mit wechselnden Sicherheitsrichtlinien weiter entwickeln. Zudem sei die Lösung sicher in der AWS-Cloud positioniert.

Entrust nutzt laut eigenen Angaben eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für alle bewegten und ruhenden Daten. Schließlich verspricht der Anbieter, dass Drittfirmen jedes Jahr umfassende und gründliche Sicherheitsaudits einschließlich Penetrations- und Sicherheitstests anbieten.

