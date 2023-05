Kaspersky bietet eine Reihe weiterer Professional-Service-Pakete für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) an. Die maßgeschneiderten Support-Produkte sollen Unternehmen dabei helfen, den größtmöglichen Nutzen aus ihren Cybersicherheitsressourcen zu ziehen. Die Professional Service Packages unterstützen IT-Teams laut Kaspersky bei Health Checks für die IT-Infrastruktur, bei der Software-Implementierung, bei nahtlosen Upgrades, im Schwachstellen- und Patch-Management sowie bei der Verschlüsselung für mobile Speicher.

Die Professional-Service-Pakete sollen die wichtigsten Anforderungen an die Cybersicherheit von mittelständischen Unternehmen abdecken. Diese sind laut Kaspersky die Bewertung, Implementierung und Konfiguration. Darüber hinaus gibt es einen Health-Check-Service, der drei verschiedene Abdeckungsstufen umfasst sowie die Implementierung von Endpoint Security for Business, Security for Virtualization Light Agent, Security Center Cloud Console und Endpoint Detection and Response Optimum und ein Upgrade für Endpoint Security for Business. Bei jedem Package seien die Ergebnisse klar beschrieben und der Leistungsumfang sowie die Laufzeit im Voraus geklärt und festgelegt.

Die Professional-Services beinhalten fünf unterschiedliche Pakete. Das Health-Check-Service-Paket umfasse eine Analyse der Unternehmensrichtlinien, Audit, Health Check, die Identifizierung aktueller und potenzieller Probleme in der Infrastruktur des Anwenderunternehmens sowie Berichterstattung und Empfehlungen.

Das Deployment-Service-Paket beinhalte die Erstellung grundlegender Richtlinien, die Installation wichtiger Kaspersky-Anwendungen sowie die Einrichtung des Schutzes für eine vereinbarte Anzahl von Systemen sowie weitere Funktionen.

Das Upgrade Service Package kombiniert laut Kaspersky die Installation der aktuellen Version des hauseigenen Security Centers, die Übertragung von Einstellungen und Richtlinien aus vom Anwenderunternehmen erstellten Backups sowie weitere Funktionen.

Das Hard Disk and Removable Drive Encryption Service Package beinhalte die Konfiguration des Authentifizierungsagenten und die Implementierung der vollständigen Festplattenverschlüsselung auf einer vereinbarten Anzahl von Festplatten sowie Portable Storage und/oder Konfiguration der Verschlüsselung auf Dateiebene.

Das Vulnerability-and-Patch-Management-Service-Paket schließlich ermögliche die Konfiguration und Einrichtung grundlegender Richtlinien sowie Demonstration der wichtigsten Szenarien und typischen Situationen, mit denen Administratoren konfrontiert sind.

Wenn sich die IT-Abteilung eines Unternehmens dafür entscheidet, die Software selbst zu installieren, will Kaspersky sie während des gesamten Prozesses dabei unterstützen, einschließlich detaillierter Anleitungen und Demovideos. Auch stelle Kaspersky sicher, dass sich die Software optimieren lässt. Nach der Implementierung können die Fachleute von Kaspersky überprüfen, ob alles ordnungsgemäß installiert ist, so die weiteren Angaben.