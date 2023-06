Mit der Cloud-Variante des „InfuzeOS“ bietet Infinidat ein Betriebssystem für Hybrid-Cloud-Speicherumgebungen. Zusätzlich soll die „InfiniSafe Cyber Detection“ den Schutz von Primärspeichern gegen Cyberangriffe verbessern.

Der Storage-Spezialist Infinidat bietet künftig sein Betriebssystem „InfuzeOS“ in einer Cloud-Variante an. Die „InfuzeOS Cloud Edition“ sollen Nutzer softwaredefinierte Speicherfunktionen auch in der Public Cloud und hybriden Umgebungen nutzen können. Infindat hat Automatisierungsfunktionen entwickelt, die dafür sorgen, dass eine „InfiniBox“ oder „InfiniBox SSA II“ im eigenen Rechenzentrum die Public Cloud als eine weitere „InfiniBox“-Plattform wahrnimmt. So weitet sich die Infinidat-Plattform auf die Cloud aus.

Bis zum Jahr 2025 werden laut Gartner 60 Prozent der IT-Verantwortlichen hybride Cloud-Speicherumgebungen nutzen, ein deutlicher Anstieg gegenüber 20 Prozent im Jahr 2022. Zu den Hybrid-Cloud-Einsatzszenarien mit der InfuzeOS Cloud Edition gehören Disaster Recovery und Business Continuity, Datensicherung, Burst Storage und Storage Tiering sowie Test, DevOps und Proof of Concept von Anwendungen.

Amazon Web Services (AWS) ist die erste Public-Cloud-Plattform für die „InfuzeOS Cloud Edition“ in einer „Infinibox“-Single-Node-Konfiguration. Nutzer können eine Vollversion von „InfuzeOS“ nutzen, die sich in ihrer AWS-Umgebung befindet.

Neben der „InfuzeOS Cloud Edition“ erweitert Infinidat auch sein Cyber-Storage-Resilienz-Portfolio um Cyber Detection. Die „InfiniSafe Cyber Detection“ soll Unternehmen dabei unterstützen, Cyberattacken zu widerstehen und schnell den Normalbetrieb wiederaufnehmen zu können. Die Lösung bietet Tiefenscans und Indizierungen an, um potenzielle Probleme zu identifizieren. Dabei untersucht die Lösung die gesamte Bandbreite von Dateien, Anwendungen wichtigen Speichereinheiten und Datenbanken auf Anzeichen von Cyberbedrohungen für die primäre Speicherumgebung. So stellt sie die Integrität aller Daten sicher, die Nutzer wiederherstellen müssen.

„InfiniSafe Cyber Detection“ verwendet Machine-Learning-Modelle, die eine 99,5-prozentige Sicherheit bei der Erkennung von Cyberbedrohungen bieten. Die Lösung nutzt mehr als 200 Anhaltspunkte, die auf inhaltsbasierten Analysen beruhen und die Dateien selbst auf subtile Anzeichen von Angriffen untersuchen. Das Post-Attack-Dashboard zeigt die letzte bekannte gute Kopie der Daten für eine schnelle Wiederherstellung.

Die „InfuzeOS Cloud Edition“ ist ab sofort verfügbar. Diese Hybrid-Cloud-Lösung wird im Laufe des Jahres 2023 direkt über den Amazon Marketplace erhältlich sein. „InfiniSafe Cyber Detection“ wird im zweiten Halbjahr 2023 bereitgestellt. Diese Cyber-Detection-Lösung funktioniert auf den Plattformen „InfiniBox“ und „InfiniBox SSA“.