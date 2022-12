CrowdStrike, Anbieter von Cloud-basiertem Schutz von Endgeräten, Cloud-Workloads, Identitäten und Daten, gab die Erweiterung seiner Falcon-Plattform um die EASM-Technik (External-Attack-Surface-Management) bekannt. Diese biete weiterführende Informationen über Angreifer und diene der Erkennung exponierter Assets im Internet. Falcon Surface ist als eigenständiges Modul auf der Falcon-Plattform verfügbar.

Viele Sicherheitslösungen sind so konzipiert, dass sie Unternehmen einen Überblick über das Risikopotenzial von internen Angriffsflächen geben, was zu gravierenden blinden Flecken in Hinblick auf externe Angriffsflächen führt. Falcon Surface setze nun neue Maßstäbe im Bereich EASM, da die Technik den Unternehmen ermöglichen soll, die externe Angriffsfläche aus der Perspektive eines Angreifers zu verstehen. Falcon Surface durchsuche mit unternehmenseigener Technik rund um die Uhr das gesamte Internet, um allein auf der Grundlage von Domain-Adressen eine Gefährdung bekannter und unbekannter Assets frühzeitig zu identifizieren. Die hohe Datengenauigkeit mit fortschrittlichen Zuordnungsverfahren und schnell anwendbare Lösungsschritte zeichnen das Modul laut dem Anbieter weiter aus.

Falcon Surface ermögliche es Unternehmen, die externe Angriffsfläche zu erfassen. Als Anwender habe man die Möglichkeit, sich einen fortlaufenden Einblick in die exponierten Assets und die Sicherheitslage des Unternehmens zu verschaffen. Darüber hinaus sei es möglich, über Gefährdungen und Sicherheitsprobleme informiert zu bleiben, die für das eigene Unternehmen gekennzeichnet und priorisiert sind, um zu wissen, was zuerst anzugehen ist. Mit dem Optimizer von Falcon Surface könne man einen Aktionsplan erstellen, der automatisch Abhilfemaßnahmen vorschlägt, um die Risiken mit den größten Auswirkungen auf die Sicherheitslage schnell zu minimieren.

Mit der Einführung von Falcon Surface wird CrowdStrike auch die EASM-Technik in die gesamte Falcon-Plattform integrieren - beginnend mit der Threat-Intelligence- sowie der Security-und-IT-Operations-Produktreihe. Die Integration von Falcon Surface ermögliche es Unternehmen unter anderem mit Falcon Intelligence Recon, einen erweiterten Einblick in die Aktivitäten externer Angreifer zu erhalten. Die Anwenderschaft bleibe Angreifern einen Schritt voraus, indem man kriminelle Aktivitäten im Internet mit CrowdStrikes Modul zum Schutz vor digitalen Risiken überwacht und diese Bedrohungsdaten mit den Daten der externen Angriffsoberfläche korreliert, um risikoreiche, exponierte Assets proaktiv zu schützen.

Darüber hinaus soll die Integration mit Falcon Discover und Falcon Spotlight das Sicherheitsrisiko reduzieren. Hier soll es künftig möglich sein, einen 360-Grad-Überblick über die Angriffsfläche und die Gefährdungen des Unternehmens zu erhalten, sowohl von außen als auch von innen.

Falcon Surface und die Integration mit Falcon Intelligence Recon sind ab sofort verfügbar. Die Integrationen mit Falcon Spotlight und Falcon Discover sollen in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 erhältlich sein.