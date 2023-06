Europäische Unternehmen blicken offenbar mit Sorge in die Zukunft: Vier von fünf haben größere Bedenken bezüglich der Einhaltung von Compliance-Richtlinien als noch vor fünf Jahren. Dabei liegt die Last in mehr als der Hälfte der Fälle (57 Prozent) auf den Schultern der IT-Abteilung. Dies ergab eine IT-Compliance-Umfrage, die Hornetsecurity auf der aktuell in London stattfindenden Infosecurity Europe 2023 veröffentlicht hat.

Besorgniserregend sei vor allem, dass 69 Prozent der Befragten angaben, die Einhaltung von Compliance-Richtlinien habe „moderate“ bis „extreme“ Auswirkungen auf den Betrieb der jeweiligen IT-Abteilung. Doch nicht nur das: Jedes achte Unternehmen (13 Prozent) räumte ein, die vorgeschriebenen Kontrollen nicht einhalten zu können. Ebenso viele wurden deshalb sogar schon einmal bestraft. Trotz der weitverbreiteten Bedenken belegt die Befragung von 200 IT-Verantwortlichen, dass mehr als ein Drittel (37,5 Prozent) der Unternehmen keinen speziellen Compliance-Beauftragten hat.

Ebenso gehören automatisierte Compliance-Systeme noch längst nicht zum Standard. Lediglich jedes fünfte Unternehmen (21,6 Prozent) arbeitet bereits mit einem solchen System. 40 Prozent der IT-Abteilungen sind sogar noch auf zeitaufwendige manuelle Prozesse angewiesen. Doch selbst die Nutzung von Compliance-Funktionen, beispielsweise über Microsoft 365, bereitet vielen Probleme. Dabei stellen mangelndes Wissen (52 Prozent) und Komplexität (44 Prozent) die größten Hindernisse dar. Dadurch wird sowohl der wirksame Datenschutz als auch die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften erheblich gefährdet. Aus diesem Grund ist die überwältigende Mehrheit (80 Prozent) der Ansicht, dass ihr Unternehmen von einem neuen und einfacheren Compliance-Management-Tool profitieren würde.

„Diese neue Umfrage sollte ein Weckruf für die Unternehmen sein. Die Tatsache, dass mehr als die Hälfte der IT-Abteilungen durch einen Mangel an Compliance-Mitarbeitern und angemessenen Lösungen in ihrer täglichen Arbeit eingeschränkt ist, gibt großen Anlass zur Sorge. Wie wir bereits im Vorfeld vermutet hatten, gibt es einen signifikanten Bedarf an benutzerfreundlichen, effektiven Compliance-Management-Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, ihren Verpflichtungen schneller nachzukommen. So verringern sie das Risiko, dass Daten verloren gehen oder in die falschen Hände geraten“, erklärte Daniel Hofmann, CEO von Hornetsecurity.