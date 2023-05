Nozomi Networks, Anbieter von OT- und IoT-Sicherheit, hat Vantage IQ vorgestellt. Dabei handele es sich um die branchenweit erste KI-gestützte Lösung für die Analyse von und Reaktion auf Sicherheitslücken und Ressourcenbeschränkungen in unternehmenskritischen Betriebsinfrastrukturen. Sie soll es ermöglichen, diese Lücken und Beschränkungen schnell zu beheben.

Vantage IQ ist als Add-on zu Vantage erhältlich, der SaaS-basierten Sicherheits-Management-Plattform des Anbieters. Sie biete umsetzbare Einblicke in reale Bedrohungen und deren Bewältigung, indem künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) in Verwendung sind.

Vantage IQ setzt laut dem Anbieterversprechen neue Maßstäbe bei der Sicherheitsanalyse und -automatisierung, indem es den Benutzern ein unmittelbares Verständnis für das gibt, was in einem Netzwerk aus IT-, OT- und IoT-Geräten vor sich geht. Zudem habe die Nutzerschaft die Möglichkeit, die Prozessinformationen in wachsenden Netzwerken und deren Komponenten sehr schnell zu verstehen, zu analysieren und zu priorisieren. Darüber hinaus sei man in der Lage, Reaktionszeiten durch tiefere Einblicke, Korrelation und umsetzbare Informationen zu verkürzen.

Die Benutzer erhalten über das Insights-Dashboard von Vantage IQ KI-unterstützte Einblicke. Es liefere beispielsweise Warnungen, die bereits automatisch korreliert, priorisiert und mit Informationen zur Ursache versehen sind. Ziel sei es, effizientere Abhilfemaßnahmen zu schaffen und die Zahl der Sicherheitslücken zu reduzieren. Tiefe neuronale Netzwerke in Vantage IQ identifizieren dabei Aktivitätsmuster in Netzwerkdaten, so die weiteren Angaben.

Darüber hinaus könne die Anwenderschaft auf einfache Weise ein tieferes Verständnis ihrer Umgebung gewinnen. Hierfür lassen sich Abfragen zu Schwachstellen, Netzwerkressourcen und anderen Umgebungsdetails mit Hilfe von Nozomis Query Language stellen und beantworten.

Zudem unterstütze die Lösung Unternehmen dabei, die betriebliche Widerstandsfähigkeit gegen Cybervorfälle zu stärken. Frühwarnungen sollen Systemausfälle verhindern, wenn das Systemverhalten von der Norm abweicht. Die Zeitreihenfunktion in Vantage IQ erweitere die Fähigkeit von Vantage. Bei Veränderungen im Netzwerk erhalte man eine Warnung.

Vantage IQ ist ein optionales Add-on zu Nozomis Vantage-SaaS-Plattform. Es soll ab dem dritten Quartal über den Anbieter selbst und sein globales Netzwerk von Vertriebspartnern erhältlich sein.