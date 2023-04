CrowdStrike kündigte Falcon Complete XDR an, einen „Managed Extended Detection and Response“-Service (MXDR), der sich durch ein 24/7-Experten-Management, Threat Hunting, Monitoring und End-to-End-Remediation über alle wichtigen Angriffsflächen hinweg auszeichne. Der Service soll helfen, die Kompetenzlücke in der Cybersicherheit zu schließen. Mit Falcon Complete XDR will CrowdStrike sein Kompetenzspektrum im Bereich MDR erweitern.

Falcon Complete XDR basiert auf der hauseigenen Falcon-Plattform und kombiniert menschliches Expertenwissen mit KI-gestützter Automatisierung und Threat Intelligence in allen Sicherheits- und IT-Kategorien, um XDR für Unternehmen jeder Sicherheitsstufe zu operationalisieren, so CrowdStrike. Auf diese Weise unterstütze Falcon Complete XDR interne Teams aller Qualifikationsstufen und überwinde Daten- und Organisationssilos, um Angreifer zu stoppen.

Zudem arbeitet CrowdStrike laut eigenen Angaben mit einem breiten Partner-Ökosystem zusammen, das ihre MXDR-Services auf der Falcon-Plattform aufgebaut hat. Damit soll die Anwenderschaft die Wahl zwischen dem CrowdStrike-eigenen Service und den Managed Services haben, die über das globale Netzwerk der führenden Partner im Angebot sind

Partner von CrowdStrike nutzen die Falcon-Plattform, um ihrer Anwenderschaft MXDR-Dienste anzubieten. Diese Zusammenarbeit, die sich bereits auf dem MDR-Markt bewährt haben soll, ist für CrowdStrike zur Strategie geworden, um Unternehmen aller Größenordnungen die Vorteile von XDR zugänglich zu machen.