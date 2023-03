V. l. n. r. Sophie Strecke, Manager Cloud Engineering bei Oracle, Thomas Caspers, Abteilungsleiter Technik-Kompetenzzentren und Direktor BSI, Kenneth Johansen, Senior Vice President Technology Europe North bei Oracle. Bild: Oracle

Oracle plant nach eigenen Angaben, mit der Bundesrepublik Deutschland in eine Rahmenvereinbarung einzutreten, um den Stellen der Bundesverwaltung den Abruf und Einsatz von bestimmten Oracle-Produkten und Services zu ermöglichen.

Dies soll auch Oracle-Cloud-Produkte (Oracle Cloud Infrastructure, OCI) und -Services einschließen. Damit die Bereitstellung aller abrufbaren Produkte und Services auch den IT-Sicherheitsanforderungen des BSI genügen kann, sei eine enge Kooperation erforderlich. Im Detail geht es um eine bedarfsorientierte Prüfung von Sicherheitsaussagen zu Oracle-Produkten und -Services und den Austausch sicherheitsrelevanter Informationen im Betrieb.

Zusätzlich wollen beide Seiten geeignete Strukturen zur operativen und strategischen Zusammenarbeit schaffen. Expertinnen und Experten beider Seiten sollen beispielsweise an einem neu eingerichteten technischen Evaluations- und Advisory-Board teilnehmen, um sich regelmäßig zu regulativen Vorgaben, technischen Richtlinien, Mindeststandards, Sicherheitsempfehlungen und Best-Practices zum Einsatz der Oracle-Produkte und -Services in der Bundesverwaltung auszutauschen.

Die technischen Diskussionen legen Schwerpunkte auf aktuelle kryptografische Fragen, so der Plan, neue technische Herausforderungen und Zukunftstechnik (etwa der aktuelle Einsatz von Brainpool- und NIST-Kurven in der Kryptografie, die Sicherheit moderner Netzarchitekturen und die rechtzeitige Berücksichtigung von potenziellen Angriffen über Quantencomputer durch eine Migration zu quantensicherer Kryptografie).

Der Kooperationsvertrag wurde am 10. März 2023 von Thomas Caspers, Abteilungsleiter Technik-Kompetenzzentren und Direktor beim BSI, und Kenneth Johansen, Senior Vice President Technology, Europe North, Oracle unterzeichnet.

Dazu erklärt Thomas Caspers: „Mit der heute vereinbarten Zusammenarbeit schaffen Oracle und das BSI eine verlässliche Grundlage, um einen sicherheitstechnisch angemessenen Einsatz von Produkten und Diensten, die Oracle der Bundesverwaltung anbietet, zu ermöglichen. Neben der kurzfristigen Reaktion auf neue Bedrohungen und der Absicherung von Lieferketten wird das BSI hier auch strategische Fragen des langfristigen Schutzes von IT-Infrastrukturen bis hin zur Post-Quanten-Kryptografie adressieren. Als Cyber-Sicherheitsbehörde des Bundes begrüßt das BSI die Bereitschaft von Herstellern von Informationstechnik, die Möglichkeiten für sicherheitstechnische Prüfungen zu verbessern und sich dabei auch strategischen Diskussionen zu stellen.“

„Gemeinsam mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik stellen wir von Oracle mit diesem Kooperationsvertrag einen permanenten Austausch zu aktuellen und zukünftigen technologischen und sicherheitsrelevanten Informationen und Entwicklungen sicher, um die Souveränität und Resilienz der öffentlichen Verwaltung in Deutschland zu fördern“, so Kenneth Johansen, Senior Vice President Technology, Europe North, Oracle.