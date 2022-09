Sematicon, Spezialist für industrielle IT-Sicherheit, stellte seine Security- und Authentication-Module se.SAM vor. Diese habe man in Hinblick auf die Erfordernisse für Industrie-, Elektronik-, IoT- und IIoT-Systeme entwickelt. Sie sollen den Einsatz von Sicherheitselementen vereinfachen.

Es gibt die Module in den Formfaktoren Chip (für die Platine) während der Entwicklung und für den Embedded-Bereich, als mini-PCI-Express (für die Integration in Edge-Computer und Gateways sowie Scada-Systeme) oder zur einfachen Nachrüstung für alle Geräte mit USB-Schnittstelle. Die Einschubgeräte für das 19-Zoll-Rack wiederum seien für den Einsatz in Rechenzentren gedacht. Damit ist laut Sematicon für jeden Einsatzbereich der bestmögliche Formfaktor verfügbar und die Kryptografie ist auch in der Industrie lückenlos vom Chip bis in die Cloud einsetzbar.

Die se.SAM-Kryptosysteme seien nach Common Criteria EAL6+ zertifiziert. Die zu verbauenden Elemente der Produktfamilie lassen sich zwischen -40 °C und 90 °C betreiben und sind stör-, wasser- sowie stoßfest, so die weiteren Angaben. Da sie treiberlos und betriebssystem- sowie architekturunabhängig sind, sei ein „Plug and Play“-Einsatz möglich.

Bei se.SAM werden alle kryptographischen Schlüssel in spezieller Sicherheits-Hardware generiert. Da die Schlüssel niemals nutzbar im Arbeitsspeicher liegen, können Angreifer nicht an das Schlüsselmaterial gelangen, die isolierten Speicherbereiche gewährleisten den vollständigen Schutz kryptografischer Schlüssel und Daten, so das Versprechen.

Die symmetrischen und asymmetrischen Algorithmen sowie Zusatzfunktionen sollen sich in se.SAM zu entsprechenden Kryptoblöcken zusammenfassen lassen. In diesen einfach einzusetzenden Kryptoblöcken seien die Basisalgorithmen so kombiniert, dass sie sich für die Industrie geeignet übernehmen lassen. In vielen Fällen könne man damit auf komplexe Techniken wie PKI-Systeme oder auf Zertifikate verzichten, ohne in den erwarteten Anwendungsfällen sicherheitstechnische Abstriche zu machen.

Auch sei sichergestellt, dass alle eingesetzten Algorithmen dem BSI sowie international gültigen Standards folgen. Weil in der Industrie kaum Know-how bezüglich der Kryptografie vorhanden ist, müssen eine geringe Einarbeitungszeit sowie eine kosteneffiziente Integration mit detailliertem Begleitmaterial auch ohne Vorkenntnisse möglich sein, so Sematicon. Dieses Material stelle se.SAM bereit und vereinfache damit die Erstellung der jeweils geeigneten Kryptografiefunktion.