Sans Security Awareness, eine Abteilung des Sans Institutes, gab die Einführung seiner technischen und kürzeren Schulungsmodule „Security Essentials for IT Administrators“ bekannt. Diese Reihe biete einen umfassenden Überblick über die Grundsätze der Cybersicherheit und richte sich speziell an Personen, die über ein grundlegendes Verständnis von IT-Systemen und/oder Netzwerkadministration verfügen und sich in der sich ständig weiterentwickelnden Cybersicherheitslandschaft auf dem Laufenden halten wollen.

Die Reihe nutzt die Lernziele einiger Sans-Schulungen wie SEC301, SEC388, SEC401 und SEC504 und soll das Bewusstsein für die einzigartige Angriffslandschaft schärfen, mit der IT-Experten konfrontiert sind. Diese Produktlinie ist für Unternehmen, die ihre Sicherheitskenntnisse und -vorbereitungen verbessern möchten, direkt bei SANS Security Awareness oder über das Microsoft-Paket Defender for Office 365 erhältlich.

„Security Essentials for IT Administrators“ ist Teil einer größeren Familie von technischen Kurzschulungen, die Sans Security Awareness anbietet, darunter Schulungsmodule für sicheren Code für Entwickler, Schulungen für ICS-Ingenieure (Industrial Control System) und Nerc-CIP-Compliance-Schulungen. Diese Serie umfasst zwölf Module mit detaillierten, aufgabenspezifischen Schulungen und einer durchschnittlichen Modullaufzeit von 7,5 Minuten, die Netzwerk- und Systemadministratoren eine schnelle und bequeme Möglichkeit bieten, ihr Wissen über grundlegende Best Practices im Bereich Sicherheit zu vertiefen.

