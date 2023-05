Der deutsche Cloud-Provider Ionos mit Hauptsitz in Montabaur und der Bochumer Security-Anbieter G Data CyberDefense wollen gemeinsam für mehr Sicherheit sorgen. Das erste Projekt der strategischen Partnerschaft ist der Betrieb von G Datas Malware-Scanner namens „Verdict-as-a-Service“ (VaaS) in der Ionos-Cloud.

Beide Unternehmen streben nach eigenen Angaben eine langjährige Zusammenarbeit an. Man stehe nicht nur für den deutschen Standort, sondern auch für höchste Integrität und Vertrauen, betont G Data.

Der Bochumer Security-Spezialist hat angekündigt, die neue Partnerschaft umfänglich nutzen zu wollen und bestehende wie auch neue Anwendungen in die Ionos-Cloud zu migrieren. So werde zum Beispiel G Datas kürzlich angekündigte Managed-EDR-Lösung (Endpoint Detection and Response) „zu großen Teilen“ in der Cloud des Partners laufen.

Verdict-as-a-Service gibt laut G Data Rückmeldung in Echtzeit – unabhängig davon, ob es sich um eine einzelne Datei oder eine größere Menge an Dateien handelt. Dank Hosting bei Ionos laufe die Lösung in datensouveränen, DSGVO-konformen Rechenzentren, der Betrieb sei unabhängig vom Betriebssystem oder Endgerät. Der Service lässt sich laut den Bochumern zudem mit wenigen Zeilen Code als OEM-Service in Applikationen und Websites Dritter einbinden. Dazu seien keine speziellen Sicherheitskenntnisse erforderlich.