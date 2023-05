Sophos hat seinen Managed-Detection-and-Response-Service (MDR) um ein Bedrohungsexperten-Team in Deutschland erweitert. Dieser Schritt stehe im Einklang mit dem Wachstum des Kundenstamms um 33 Prozent in den ersten sechs Monaten seit Einführung des herstellerunabhängigen MDR-Dienstes von Sophos, der auch Telemetriedaten von Drittanbietern aufnehmen und auswerten kann.

Die deutsche Unit ergänzt das bestehende internationale MDR-Team von Sophos, das sich aus Sicherheitsanalysten, Bedrohungsjägern, Respondern und anderen Cybersecurity-Experten zusammensetzt. Die MDR-Spezialisten interagieren weltweit, tauschen Bedrohungsdaten aus und bieten rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr vollständig verwaltete MDR-Dienste an, so die weiteren Angaben. Die Spezialisten seien darauf geschult, jeden Schritt von Cyberangriffsketten auf Unternehmen zu erkennen, zu unterbrechen und abzuwehren, bevor Eindringlinge Daten stehlen oder Ransomware ausführen können.

Zusätzlich zu MDR bietet Sophos Echtzeit-Incident-Response-Dienste (IR) für Unternehmen an, die einem aktiven Angriff ausgesetzt sind und sofortige Hilfe bei der Neutralisierung von Angreifern benötigen.

Sowohl die MDR- als auch die IR-Experten tragen zu X-Ops bei, einem funktionsübergreifenden Threat- und Cybersecurity-Intelligence-Team mit mehr als 500 Spezialisten aus den SophosLabs, Sophos SecOps und SophosAI. Die deutsche MDR-Unit habe Zugriff auf wichtige Bedrohungsdaten von X-Ops und tausche ihre regionalen Daten mit X-Ops und anderen Cybersecurity-Spezialisten aus dem Hause Sophos weltweit aus.