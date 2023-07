Diligent, SaaS-Anbieter im Bereich GRC (Governance, Risk and Compliance), bringt nach eigenen Angaben mit Board Reporting for IT Risk ein neues Software-Tool auf den Markt. Damit biete man die erste Dashboard-Lösung ihrer Art an und vermittle IT-Sicherheitsverantwortlichen einen einzigartigen und ganzheitlichen Überblick über die Risikosituation ihrer Unternehmen.

Die Lösung vereinfache zudem die Nachverfolgung und Messung sowie das Reporting von IT-Risiken. Im Tool enthalten sind eine datengestützte Betrachtung der Cybersecurity-Performance und Erkenntnisse von Bitsight sowie Benchmarking-Daten mit Cybersecurity-Scoring von SecurityScorecard.

Das Dashboard lasse sich dem Top-Management in Diligent Boards präsentieren, einem Portal für den Bereich Unternehmensführung.

Zu den Funktionen des Dashboards zählen unter anderem eine unabhängige, korrelierte und datengestützte Betrachtung der eignen Cybersicherheits-Situation auf Basis von Bitsight, einem Anbieter aus dem Bereich Cyber-Risiko-Management. Bitsight-Bewertungen sollen der Unternehmensführung eine objektive Sicht auf das eigene Cyber-Risiko liefern, die sich mit dem Risiko finanzieller Verluste durch zentrale Bedrohungen wie Ransomware oder Datenschutzverletzungen korrelieren lässt.

Zudem bietet das Tool eine externe Sicht auf die Sicherheitslage des Unternehmens, damit sich vorbeugende Maßnahmen ergreifen lassen. Die Bewertung basiert auf der vertrauenswürdigen, transparenten Bewertungsmethodik des Cybersecurity-Rating-Unternehmens SecurityScorecard und auf Daten, die laut Diligent von Millionen von Unternehmen gesammelt wurden.