Venafi, Anbieter von Maschinenidentitäts-Management, stellt eine Control Plane für Maschinenidentitäten vor. Ziel ist es, das Management von Maschinenidentitäten über alle Identitätstypen in Rechenzentren, Cloud- und Hybrid-Umgebungen sowie am Edge zu vereinheitlichen.

Venafis Control Plane ist laut Hersteller die einzige Steuerungsebene für das Maschinenidentitäts-Management, die für Überwachung, Konsistenz, Zuverlässigkeit und Wahlfreiheit in Clouds, hybriden Umgebungen, Rechenzentren und am Edge sorgt. Die Lösung liefere Kernfunktionen direkt, verteile sie oder delegiere sie. Dies sorge für die Orchestrierung des Lebenszyklus von Maschinenidentitäten, Authentifizierung, Autorisierung und Governance.

Um sicherzustellen, dass diese Funktionen selbst in den anspruchsvollsten Edge- und Cloud-Native-Umgebungen verfügbar sind, kündigt Venafi eine weitere Neuerung an: Fast Issuance ist laut Hersteller ein Service mit extrem niedriger Latenzzeit für die schnelle Ausgabe von Maschinenidentitäten ohne Abhängigkeiten. Der Service ermögliche die lokale Ausgabe für Entitäten oder Dienste, die Maschinenidentitäten in großem Umfang mit nahezu null Latenz benötigen. Er lasse sich in jeder Umgebung einsetzenen: Cloud-nativ, Rechenzentrum, hybrid oder Edge.

Venafi erläutert die Notwendigkeit von Maschinenidentitäts-Management wie folgt: In jedem Netz gibt es zwei Akteure – Menschen und Maschinen. Menschen sind auf Benutzernamen und Zwei-Faktor-Authentifizierung angewiesen, um Zugang zu Daten und Diensten zu erhalten. Maschinen – damit meint Venafi Anwendungen, APIs, Micro-Services, Container sowie physische Geräte – benötigen ebenfalls Identitäten, damit sie authentifizierbar sind und Zugang zu Daten und Diensten erhalten. Die rasche Einführung von Cloud-Infrastrukturen ergibt eine große Anzahl und Vielfalt von Maschinenidentitäten, von denen sich viele schnell ändern, da sie kurzlebig sind. In einigen Fällen erfordern native Cloud-Umgebungen beispielsweise riesige Mengen an Zertifikaten (eine Variante von Maschinenidentitäten) mit nahezu null Latenz. Unternehmen geben, wie Venafi betont, mitunter Millionen für die Verwaltung menschlicher digitaler Identitäten aus, erkennen aber gerade erst, wie wichtig Maschinenidentitäten sind.

Das Venafi Control Plane ist ab sofort allgemein verfügbar, Anwenderunternehmen können sich für eine kostenlose Testversion anmelden. Fast Issuance ist bislang nur im Rahmen eines Early-Access-Programms verfügbar.