Venafi, Anbieter von Lösungen für das Maschinenidentitäts-Management, hat seine neue Lösung Firefly für hochgradig verteilte Cloud-native Umgebungen vorgestellt. Als Teil von Venafis Control Plane für Maschinenidentitäten soll sie die einfache und sichere Umsetzung von Entwickler-Anforderungen an die Verwaltung von Maschinenidentitäten für Cloud-native Workloads erfüllen. Dazu stellt sie laut Venafi Maschinenidentitäten wie TLS und Spiffe lokal und schnell bereit.

Firefly steht laut Herstellerangaben als einfach zu implementierender Container bereit, der in jeder nativen Cloud-Umgebung laufen kann. Der Anwender legt die Identitätsrichtlinien für Maschinen in Venafis Control Plane fest, um sie an die Firefly-Instanzen zu übermitteln. Diese verteilte Struktur, so Venafi, ermögliche die lokale, autonome Hochgeschwindigkeitsausgabe von Maschinenidentitäten, die Cloud-native Anwendungsfälle mit geringer Latenz und fortgeschrittene CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery) mit einem in die Pipeline eingebetteten Identitätsanbieter erfordern.

Zu den wichtigsten Funktionen zählt der Hersteller:

Beobachtbarkeit: Per Control Plane biete Firefly Einblick in verteilte Ausgabeaktivitäten. Dies erweitere die Überwachung von Maschinenidentitäten vom RZ auf Cloud und Edge.

Konsistenz: Firefly gebe Sicherheitsteams die Kontrolle über die Richtlinien für Maschinenidentitäten und gewährleiste, dass Entwickler einen sicheren und konsistenten Aussteller verwenden.

Zuverlässigkeit: Die Lösung erfordere nur eine geringe Infrastruktur für die Bereitstellung in der Produktion, um eine hohe Verfügbarkeit und Fehlertoleranz zu erreichen.

Wahlfreiheit: Firefly biete mehrere Bereitstellungsoptionen, darunter Cloud Native, DevOps, Cloud und föderierte PKI-Umgebungen.

Firefly ist allgemein verfügbar.