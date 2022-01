CyberRes, ein Geschäftsbereich von Micro Focus, stellte die Threat-Research-Lösung Galaxy vor. Galaxy ermögliche es Sicherheitsfachleuten, sich schnell einen Überblick über die akuten Bedrohungen für ihr Unternehmen zu verschaffen, und helfe Organisationen, ihre Wertschöpfungsketten abzusichern.

Mit Galaxy sollen Unternehmen in der Lage sein, schnellere Entscheidungen über Geschäftsrisiken zu treffen, das Verständnis der Führungskräfte für Cyberrisiken zu verbessern und die Kosten für den Einsatz proaktiver Resilienzmaßnahmen für ihr Unternehmen zu senken.

Galaxy ist eine Plattform, die CyberRes laut eigenem Bekunden so konzipiert hat, dass sie den Verantwortlichen dabei hilft, zu priorisieren und sich auf das zu konzentrieren, was für ihr Unternehmen wichtig ist. Galaxy bringe einzelne Benutzer und ihre spezifischen Geschäftsrisiken mit den Bedrohungen in Verbindung, denen sie begegnen müssen, um Resilienz zu gewährleisten. Die Priority Intelligence Briefings (PIB) von Galaxy gehen mit Gegenmaßnahmen einher, die Unternehmen einsetzen können, um ihre digitale Wertschöpfungskette abzusichern, so die weiteren Angaben.

Galaxy führt laut CyberRes zu einer Verbesserung der Effizienz und Senkung der Kosten durch Herausfiltern des Rauschens, damit sich Abwehrteams auf das Wesentliche konzentrieren können. Anhand eines registrierten Profils identifiziere die Plattform Bedrohungen, die für das individuelle Geschäftsrisiko besonders wichtig sind. Außerdem ermögliche es die Lösung Unternehmen, besser vorbereitet zu sein, indem sie Bedrohungen mit ihrer Region sowie mit wichtigen globalen Ereignissen verknüpfen können. Zudem sei es durch Galaxy möglich, das digitale Risikoprofil eines Benutzers mit den Bedrohungen zu verknüpfen, die mit seiner einzigartigen Umgebung zusammenhängen. Zu diesem Zweck lassen sich Bedrohungskampagnen mit den betroffenen geografischen, sektorbezogenen, digitalen und geschäftlichen Risiken in Verbindung setzen, so die weiteren Angaben. Galaxy umfasse darüber hinaus ein digitales Kommunikationsprogramm, um die Rolle der Cybersicherheit für leitende Angestellte, Unternehmensleiter und weitere Stakeholder sichtbar zu machen.