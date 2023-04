Darktrace hat ein Update seiner E-Mail-Schutzlösung Darktrace/Email veröffentlicht. Zu den neuen Funktionen zählen laut Hersteller eine KI-Feedback-Schleife für Beschäftigte, Schutz vor Kontoübernahmen, eine verhaltensbasierte Erkennung versehentlich falsch versendeter E-Mails sowie Einblicke in Endpunkte, Netzwerke und die Cloud.

Darktrace-Forscher haben von Januar bis Februar 2023 einen Anstieg neuartiger Social-Engineering-Angriffe um 135 Prozent beobachtet. Dies falle mit der weit verbreiteten Nutzung von ChatGPT zusammen. Diese neuartigen Social-Engineering-Angriffe verwenden laut Darktrace ausgefeilte Sprachtechniken, einschließlich größerer Textmenge und Satzlänge sowie verbesserter Zeichensetzung. Generative KI wie ChatGPT erleichtere es Cyberkriminellen, ausgefeilte und gezielte Angriffe mit hoher Geschwindigkeit und Skalierung durchzuführen.



Laut Darktrace benötigen E-Mail-Sicherheitslösungen durchschnittlich 13 Tage, bis sie einen Angriff erkennen. Die hauseigene Lösung hingegen erkenne Angriffe, sobald sie starten. Denn statt eines Trainings auf Basis vergangener Angriffe erlerne die Lösung die normalen Verhaltensmuster in jeder einzelnen Organisation.



Darktraces KI-basierte Software Cyber AI Analyst kombiniere nun Informationen über anomale E-Mail-Aktivitäten mit anderen Datenquellen, darunter Endpunkte, Netzwerke, Clouds, Apps und OT. Die KI könne damit fundiertere Entscheidungen treffen, da ihre Erkenntnisse in einem größeren Kontext stehen. Die Algorithmen erhalten laut Hersteller ein vollständiges Bild davon, wie aus verschiedenen Perspektiven normale Verhaltensweisen eines Nutzers aussehen. Dies ermögliche zuverlässige, kontextbezogene Schlussfolgerungen, die den Sicherheitsteams Zeit sparen.

Zu den neuen Funktionen von Darktrace/Email gehört laut Herstellerangaben der Schutz vor Kontoübernahmen plus E-Mail-Sicherheit in einer Lösung. Verhaltensbasierte Erkennung versehentlich fehladressierter E-Mails verhindere, dass geistiges Eigentum oder vertrauliche Informationen an den falschen Empfänger gelangen. Eine KI-Feedback-Schleife für Beschäftigte liefere in Echtzeit auf Basis der individuellen Gewohnheiten kontextbezogene Hinweise und Sicherheitswarnungen bei verdächtigen E-Mails.

Eine intelligente E-Mail-Verwaltung steigere die Produktivität anhand nicht geöffneter Massen-Mails, Spam und Newsletter, die den E-Mail-Eingang verstopfen. Zudem gebe es optimierte Workflows und Integrationen für Sicherheitsteams, einschließlich der Darktrace Mobile App.