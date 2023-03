Aufbau von FortiSASE im Überblick.

Der US-amerikanische Security-Anbieter Fortinet erweitert seine SASE-Lösung (Secure Access Service Edge, Cloud-basierte Zusammenführung von Netzwerk- und Sicherheitsfunktionalität) namens FortiSASE um mehrere neue Funktionen. Diese sollen es laut Hersteller nun ermöglichen, die Konvergenz von Networking und Security vom Netzwerkrand bis hin zu den Remote-Benutzern zu erweitern.

Erweiterungen der FortiGate-Secure-Edge-Integration sollen IT-Teams mehr granulare Kontrolle und Flexibilität bei der Entscheidung liefern, ob Cybersecurity-Maßnahmen vor Ort oder in der Cloud stattfinden sollen, um die Alltagsabläufe der Benutzer zu optimieren. Mit der Integration profitieren Fortinets Secure-SD-WAN-Anwenderunternehmen laut Hersteller von der Flexibilität, Sicherheit vor Ort (über FortiGate) oder in der Cloud (über FortiSASE) umzusetzen.

Verbesserungen im Bereich Zugangssicherheit sollen helfen, den Zugriff auf das Internet, privat gehostete Anwendungen und SaaS-Anwendungen abzusichern. Die Erweiterungen betreffen laut Hersteller die drei Hauptanwendungsfälle von FortiSASE:

Secure Internet Access: Hier habe man die Leistung und Skalierbarkeit der Infrastruktur sowie die dedizierte öffentliche IP-Unterstützung weiter verbessert. Geolokalisierung ermögliche den Zugriff auf benutzerdefinierte Dienste.

Secure Private Access: Eine erweiterte Secure-SD-WAN-Hub-Konnektivität unterstütze noch größere, globale hybride Netzwerke mit On-Premises-Integration, um Remote-Benutzern einen sicheren Zugriff auf Unternehmensanwendungen zu bieten.

Secure SaaS Access: Hier hat Fortinet seine FortiSASE-Lösung um neue CASB-Funktionen (Cloud Access Security Brokers) erweitert, die die Anwendungsabdeckung ausweiten und eine tiefere Kontrolle des Verhaltens von SaaS-Anwendungen zu bieten, ebenso die Möglichkeit zur Einschränkung der Zugriffskontrolle von Tenants.

FortiSASE ist dafür konzipiert, Benutzern unabhängig von ihrem Standort durchgehende Sicherheit zu bieten. Die Lösung kombiniert Cloud-Security-Funktionen – darunter Secure Web Gateway (SWG), universellem Zero-Trust Network Access (ZTNA), Dual-Mode-CASB und FWaaS (Firewall as a Service) – mit Netzwerkfunktionen (Secure SD-WAN, sicheres softwaregesteuertes Weitverkehrsnetz). Mit einem einzigen Betriebssystem (FortiOS), den KI-basierten Security-Services von FortiGuard und einem einzigen FortiClient-Agenten, so Fortinet, steigere FortiSASE die Effizienz und biete konsistente Sicherheit an jedem Standort und in der Cloud.