Mehr Sicherheit für Wechseldatenträger

USB-Sticks gelten seit Langem als Schwachstelle, über die Schadprogramme auf den Computer gelangen können. Um diese Sicherheitslücke zu schließen, hat Avast, Anbieter digitaler Sicherheits- und Privatsphärelösungen, die Funktion USB Protection eingeführt.

USB Protection schütze Unternehmensdaten, indem es verhindert, dass die Belegschaft nicht autorisierte Wechseldatenträger wie Flash-Laufwerke, externe Laufwerke oder Smartphones verwendet. Die Funktion helfe dabei, USB-Ports zu blockieren und zu überwachen, um Datendiebstahl, Datenverlust und Malware-Infektionen zu verhindern.

Mit USB Protection sollen Unternehmen die Datenübertragung von Desktops und Laptops kontrollieren können, auch wenn die Benutzerschaft nicht mit dem Unternehmensnetzwerk verbunden ist. Man muss eine Erlaubnis zur Verwendung eines USB-Geräts einholen, so die weiteren Angaben zur Funktionsweise. Das Admin-Team könne den Zugriff manuell erlauben oder verweigern und die Einstellungen an seine Anforderungen anpassen. Auf diese Weise lasse sich das Risiko potenziell schwerwiegender Bedrohungen verringern.

Außerdem biete USB Protection einen Überblick darüber, wer welche Geräte an welchen Endpunkten verwendet. Alle externen Speichergeräte, die an zahlreichen Standorten mit Computern verbunden sind, sollen sich durch detaillierte Berichte effektiv überwachen lassen. Diese sind die über den Avast Business Hub abrufbar, so die weiteren Angaben. Der USB-Protection-Bericht biete Einblicke in die Benutzermuster. Die Richtlinien könne man auch aus der Ferne an die jeweiligen Anforderungen anpassen.

Die Funktion USB Protection ist im Avast Business Hub für Premium- und Ultimate-Business-Security-Kunden verfügbar.