KnowBe4, US-amerikanischer Anbieter einer Plattform für Security Awareness und simuliertes Phishing, kündigte die Einführung von SecurityCoach an. Die Lösung bietet Sicherheitsschulungen in Echtzeit an, um riskantes Verhalten zu reduzieren. HDR (Human Detection and Response) korreliere, identifiziere und reagiere auf Zehntausende von erkannten Ereignissen im Zusammenhang mit dem riskanten Sicherheitsverhalten der Benutzerschaft.

Mit Social-Engineering-Techniken wie Phishing und Spear-Phishing versuchen Cyberkriminelle, die Beschäftigten eines Unternehmens zu manipulieren, um in die Organisation einzudringen, was zu erheblichen Ausfallzeiten und Sicherheitsverstößen führen kann.

SecurityCoach helfe IT- und IT-Sicherheitsfachleuten dabei, eine starke Sicherheitskultur zu entwickeln, indem es ein Sicherheitscoaching in Echtzeit für ihre Benutzerschaft als Reaktion auf riskantes Sicherheitsverhalten ermöglicht. Die Fachleute sollen ihre Echtzeit-Coaching-Kampagnen so konfigurieren können, dass sie ihren Anwendern im Zusammenhang mit einem erkannten Ereignis sofort einen Security Tipp zukommen lassen.

SecurityCoach biete der Belegschaft kontextbezogenes Echtzeit-Coaching, das die Sicherheitsschulung und -richtlinien verstärken, die Wissensspeicherung verbessern und ihnen helfen soll, die mit ihren Verhaltensweisen verbundenen Risiken zu verstehen.

Das Produkt will der Anbieter Diamant-Level-Kunden ab dem 3. Januar 2023 ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung stellen.

