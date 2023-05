Rubrik, Datensicherheitsspezialist aus dem Silicon Valley, erweitert seine Security Cloud um eine Funktionalität namens „Advanced User Intelligence“ zur proaktiven Abwehr von Cyberangriffen. Ziel ist es laut Rubrik-Angaben, Cyberresilienz für Daten und Benutzer zu schaffen: Ein Unternehmen könne mit den neuen Funktionen präventive Maßnahmen ergreifen, um Angriffe zu verhindern, bevor sie erheblichen Schaden anrichten.

Die User-Intelligence-Funktionen nutzen Zeitreihendaten. Diese werden laut Rubrik regelmäßig in der hauseigenen Security Cloud gespeichert, um Cyberrisiken zu minimieren, bevor Cyberkriminelle sie ausnutzen können. Das Anwenderunternehmen erhalte einen Einblick in die Art seiner sensiblen Daten, welche Benutzer darauf zugreifen, wie sich dieser Zugriff im Laufe der Zeit verändert hat und ob er ein Unternehmensrisiko darstellt.

Dank dieses umfassenden Einblicks in das Benutzerverhalten könne ein Unternehmen die Ursache von Cyberangriffen besser feststellen. Zugleich ermögliche dies die Identifikation von Datenweitergaben an nicht autorisierte Benutzer und mindere damit den Schaden, den ein Cyberangriff hervorrufen kann.

Die Ankündigung folgt auf Rubrik-Verlautbarungen wie eine Ransomware-Wiederherstellungsgarantie in Höhe von zehn Millionen Dollar und eine Partnerschaft mit Zscaler. Auf der RSA Conference in San Francisco hatten Rubrik und Zscaler eine technsche Integration und Partnerschaft angekündigt mit dem Ziel, die branchenweit erste Lösung gegen Ransomware mit doppelter Erpressung (Verschlüsselung und Veröffentlichung von Unternehmensinterna) auf die Beine zu stellen. Die Integration erlaubt laut Rubrik einen intelligenteren und umfassenderen Schutz vor Datenverlusten, während zugleich IT- und Sicherheitsteams bei der Bekämpfung von Cyberbedrohungen effektiver zusammenarbeiten können.