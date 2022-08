Das Cybersecurity-Unternehmen Proofpoint, hat seine Intelligent Compliance Platform vorgestellt. Die Plattform biete Unternehmen effiziente Prozesse für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und vereinfache deren rechtliche Verfahren.

Sie nutzt die Proofpoint-eigene Machine-Learning-Engine (ML), um Unternehmensleitern eine KI-gestützte Sammlung, Klassifizierung, Erkennung, Prävention, Suche, eDiscovery, Überwachung und prädiktive Analysen von Daten zu bieten. Mit Hilfe der Plattform sollen Organisationen komplexe Anforderungen an Compliance- und Information-Governance leichter erfüllen können.

Laut Proofpoint ermöglichen es die hauseigenen ML- und KI-Techniken den Unternehmen, ihre Prozesse zur Einhaltung regulatorischer Vorgaben durch Automatisierung effizient zu gestalten. Die Plattform erlaube intuitive Kontrollen von Compliance, Insider-Risiken und Daten-Management, um Risiken über eine breite Palette von digitalen Kommunikationskanälen, Dateien, E-Mails und Endgeräteaktivitäten zu klassifizieren und vorherzusagen.

Die Plattform kombiniert mehrere Lösungen aus dem Hause Proofpoint. Dazu gehört unter anderem Capture, welche die Datenerfassung für Collaboration-Plattformen modernisiert. Die Patrol-Lösung überwache mit intelligenten Klassifikatoren, automatisierten Workflows und intuitiven Berichten die Einhaltung von Richtlinien für die Social-Media-Konten. Darüber hinaus ermögliche Track einen kompletten Einblick in die erfassten Daten, um sicherzustellen, dass sich die erfasste Kommunikation von nachgelagerten Diensten wie Repositories und Überwachungs-Tools empfangen lässt. Außerdem vereinfache Archive die Speicherung, Suche, rechtliche Offenlegung, Überwachung und den Datenzugriff für Endbenutzer durch ein Cloud-first-Archiv, das ein sicheres und skalierbares zentrales Repository bietet.

Mit Discover steht eine Lösung zur Verfügung, welche E-Discovery und Fall-Management mit einer integrierten Suche, erweiterten Dashboards und Visualisierungen und kostenlosem Export erleichtern soll. Supervision erfülle die Compliance-Anforderungen von Unternehmen, indem es die Aktivitäten bestimmter Mitarbeiter kontrolliert. Schließlich wende die Automate-Funktion Machine Learging auf Sicherheits- und Compliance-Stacks an, um Fehlalarme bei der Datensammlung, -überwachung, -suche, -erkennung und -kontrolle zu reduzieren.

Anwender sollen vor allem auf zwei Arten von der Intelligent Compliance Platform profitieren. Laut Proofpoint können zu einen Compliance- und Rechtsabteilungen ihre Effizienz steigern und die Zeit für die Überprüfung von Kommunikationsinhalten um bis zu 84 Prozent reduzieren. Zum anderen erlauben die Stimmungsanalyse von Kommunikationsdaten und eine Vielzahl von ML-Modellen, Fehlverhalten im Unternehmen frühzeitig zu erkennen, um ein Unternehmen effektiv vor Insider-Risiken und Geldbußen zu schützen, so das Versprechen.

Zu den Vorteilen der Plattform zählt Proofpoint unter anderem die einheitliche Datenerfassung. Die Anwender sollen Inhalte von Kommunikationsplattformen wie Microsoft Teams, Zoom, Meta, LinkedIn, Slack, Instagram und Twitter problemlos verwalten können. Darüber hinaus profitiere die Nutzerschaft von automatisierter Echtzeit-Risikoerkennung in der digitalen Kommunikation. Zudem seien Unternehmen in der Lage, den Zeitaufwand für die Überprüfung von Daten reduzieren zu können, indem sie zuvor gekennzeichnete Inhalte überschlagen. Schließlich können Anwenderunternehmen den Verlauf von Kommunikationsdaten interaktiv mit fortschrittlichen Visualisierungen und intelligenten Gesprächsverläufen verfolgen und Inhalte in der nativen Chat-Ansicht überprüfen, so die weiteren Angaben.