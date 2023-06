Keeper Security, Anbieter von Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Cybersecurity-Lösungen zum Schutz von Passwörtern, privilegiertem Zugang, Daten und Verbindungen, gab die Unterstützung von Passkeys für seine Plattform bekannt. In Keeper lassen sich Passkeys speichern, verwalten und für eine einfache Anmeldung bei Websites und Anwendungen in allen Desktop-Web-Browsern und Betriebssystemen verwenden, so das Versprechen.

Passkeys sind einfacher zu verwenden als viele herkömmliche Authentifizierungsmethoden. Zudem sind sie Phishing-resistent, wodurch sich die Benutzer durchgängig und sicher bei unterstützten Websites anmelden können. Die passwortlose Technik basiert auf Industriestandards des World Wide Web Consortium (W3C) und der FIDO Alliance und wird von Apple, Google, Microsoft, Paypal, eBay und anderen unterstützt.

Ein Passkey ist ein kryptografischer Schlüssel, mit dem sich Nutzer bei Konten und Apps, ohne ein Passwort einzugeben, anmelden können – ähnlich wie eine digitale Schlüsselkarte, die auf einem Telefon, Tablet oder Computer gespeichert ist. Apple, Google und Microsoft haben damit begonnen, Passkey-Unterstützung in ihre Betriebssysteme zu integrieren. Gleichsam sind Website- und Anwendungsentwickler aufgefordert, Passkey-Unterstützung in ihre Anmeldeabläufe zu integrieren. Da Passkeys nur auf Websites und Plattformen funktionieren, die sie unterstützen, hat Keeper ein Passkey-Verzeichnis erstellt, um der Nutzerschaft eine aktuelle Liste zur Verfügung zu stellen, wo sie Passkeys verwenden können.

Keeper unterstützt laut eigenen Angaben die Verwendung von Passkeys in seiner Browser-Erweiterung, indem sie den Passkey speichert und automatisch ausfüllt, ähnlich wie bei einer passwortbasierten Anmeldung. Der anbietereigene Web-Tresor und die Desktop-Anwendung sollen die Verwaltung der Passkeys ermöglichen, beispielsweise für die Weitergabe an Teammitglieder. Die Keeper-Browser-Erweiterung und der Tresor sollen im Laufe der nächsten Wochen automatisch über die neue Funktion verfügen. Die Anwenderschaft könne die Vorabversion auch schon jetzt nutzen. Android-Geräte werden Passkeys zusammen mit der Android-14-Version im Laufe des Jahres unterstützen. Apple hat noch keine Pläne zur Unterstützung von Passwort-Managern von Drittanbietern mit Passkeys bekannt gegeben.