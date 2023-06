Zerto, ein Unternehmen von Hewlett Packard Enterprise, stellte Zerto 10 für Microsoft Azure vor. Die Lösung biete verbesserte Funktionen für Disaster Recovery (DR) und Datenmobilität, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Azure-Workloads vor zunehmend komplexeren Bedrohungen zu schützen. Kern der Verbesserungen in Version 10 für Microsoft Azure sind eine Cloud-basierte Replikationsarchitektur in puncto effizientere Scale-Out-Infrastrukturen sowie ein nativer Schutz für VMs in Azure, so die Angabe von Zerto.

Die verbesserte Lösung biete Unterstützung für Konsistenz über mehrere Datenträger von VMs in Microsoft Azure. Dies soll Unternehmen helfen, ihre Daten nicht nur bei der Übertragung auf und von der Azure-Plattform, sondern auch über Azure-Regionen innerhalb der Cloud hinweg zu schützen. Hierfür koordiniert Zerto laut eigenem Bekunden die Replikation für alle virtuellen Datenträger, die einer VM in Azure zugeordnet sind, um die Datenkonsistenz für Failover und Wiederherstellung zu gewährleisten. Zerto 10 biete eine Replikationsarchitektur für Scale-out-Effizienz und nativen Schutz von Azure-VMs in, aus und innerhalb der Cloud. Zudem vereinfache die Lösung das Plattform-Management.

Zerto 10 für Microsoft Azure ist ab Juli über den Azure-Marketplace erhältlich.