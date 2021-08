Um Network Detection and Response (NDR) auch für kleinere und mittelständische Unternehmen verfügbar zu machen, stellte der US-amerikanischer Cybersicherheitsspezialist ForeNova seine Lösung NovaCommand vor. Diese ist ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz über Fachhandelspartner verfügbar.

Die Lösung bekämpfe Angriffe auf der Netzwerkebene. Sie biete einen visualisierten 360-Grad-Blick auf den Datenverkehr innerhalb des Unternehmensnetzes wie auch auf den Traffic in das Netzwerk und aus dem Netzwerk heraus und soll für ausgereifte Anomalie-Erkennung sorgen. Die Lösung mindert mögliche Schäden für kleine und mittlere Unternehmen – zum Beispiel durch Ransomware oder gehackte IoT-Geräte – mittels frühzeitiger automatisierter Reaktionen auf Angriffe, so das Versprechen.

NovaCommand soll kleinen und mittelständischen Unternehmen helfen, die immer ausgefeilteren Attacken über die ständig wachsende Angriffsfläche ihrer IT-Ressourcen hinweg zu erkennen, Fehlalarme zu minimieren, Schutzmaßnahmen zu priorisieren und Gefahren automatisiert zu beseitigen. Unter Nutzung von künstlicher Intelligenz identifiziere NovaCommand jedes Asset im Netzwerk und analysiere die kompletten Metadaten und den Netzwerkverkehr, sowohl den internen Traffic als auch die Kommunikation nach außen. Die Lösung ist dabei laut ForeNova so konzipiert, dass sie vollständig DSGVO-konform ist und sich mit anderen bestehenden Abwehrtechniken wie Endpoint Security, EDR, Firewall, SIEM und SOAR integrieren lässt.

Security-Analysten versetzte die Lösung in die Lage, über eine intuitive Oberfläche jeden Vorgang und jedes Asset ansteuern zu können. So sollen sie in Echtzeit ein verständliches Bild der externen und internen Risiken erhalten. Der Einsatz von KI helfe unter anderem, Fehlalarme zu vermeiden und automatisch auf Bedrohungen zu reagieren.

